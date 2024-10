Tensión en Bolivia: Evo Morales denunció que dispararon 14 tiros al vehículo en el que se trasladaba

Luego, el líder cocalero habla por teléfono y dice: "Están disparándonos, están deteniéndonos, rápido, movilicen". También, asegura que una bala le dio a la llanta y rápidamente se cambió de vehículo. Posteriormente, indican que estaban llegando a Shinahota y habría vehículos siguiéndolos. Luego, conversan con un grupo de personas, que les indican que ya están cercando la zona. Además, muestran al conductor herido, con sangre en la cabeza y también en el pecho, pero que podía seguir manejando. Entonces, deciden ir a Shinahota. En el camino, les dicen a los otros conductores que bloqueen porque lo están persiguiendo.

Ataque a Evo Morales en Cochabamba, Bolivia

Morales culpó a su heredero político y sucesor, el presidente Luis Arce, de haber ordenado presuntamente el supuesto ataque para eliminarlo. “Lucho Arce va a pasar a ser el peor presidente de la historia, meterle bala a un expresidente ya es el colmo”, dijo desde la región del Chapare, en el centro de la nación andina, donde está parapetado desde hace dos semanas cuando se conoció una orden de la fiscalía para detenerlo tras negarse a declarar por acusaciones de supuesto abuso a una menor de edad cuando era presidía el país. Dirigentes cocaleros realizan vigilas para protegerlo.

"Lucho (el presidente Luis Arce) ha destruido Bolivia y ahora quiere eliminar nuestro proceso acabando con la vida de Evo. Vamos a ver cómo nos preparamos (...). Está en marcha un estado de sitio", dijo Morales.

Ataque a Evo Morales en Cochabamba, Bolivia

"Tenemos imágenes también de que, después de lo sucedido, un helicóptero en el aeropuerto de Chimoré (en Cochabamba) está subiendo a seis personas (...) No tenemos certeza si serán militares o policías, pero lo único que quieren de verdad es asesinar a Evo Morales", dijo a la AFP Anyelo Céspedes, diputado afín al exmandatario. "El día ayer hay cambio del alto mando militar y hoy día intentan matar a Evo Morales", agregó el diputado.

El gobierno no dio de momento ninguna información sobre la acusación de Morales. The Associated Press intentó contactar a funcionarios gubernamentales, pero no obtuvo respuestas de inmediato.

Ataque a Evo Morales en Cochabamba, Bolivia

"Línea roja"

Arce y Morales, exaliados, están enfrentados por la candidatura presidencial del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de agosto de 2025, aunque sólo el líder cocalero anticipó que quiere postularse.

Morales acusa a Arce de llevar al país al “descalabro económico” y de “armar” un caso judicial para sacarlo de la carretera presidencial. Arce, por su parte, acusa a su mentor político de “boicot” a su gestión para acortar su mandato por “intereses personales”.

Los cortes carreteros han desabastecido a las ciudades de alimentos y combustible y está aumentado el descontento por las alzas en el costo de vida en medio de una crisis económica.

El exmandatario es investigado por el presunto abuso a una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato. La Fiscalía anunció hace algunas semanas que emitiría una orden de aprehensión en su contra, pero no se ha pronunciado desde entonces.

Sus partidarios, que exigen el "cese de la persecución judicial" contra el líder cocalero, han bloqueado importantes carreteras del país desde el 14 de octubre. Los cortes de vías generan escasez de combustibles y alza de precios de productos básicos en distintas ciudades.

El presidente de Bolivia, Luis Arce cambió sorpresivamente a la cúpula militar del país el sábado e instó a los nuevos jefes a garantizar el restablecimiento del orden público frente a los bloqueos.

"Luis Arce, has cruzado la línea roja. Invocamos a una movilización. Si es posible, vamos a tomar los aeropuertos", señaló en conferencia de prensa Vicente Choque, dirigente de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

El viernes se desplazaron más de 1.700 efectivos policiales para desactivar los bloqueos. En los enfrentamientos se reportaron 14 policías heridos y 44 detenidos, según el Ministerio de Gobierno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció el sábado en un comunicado que están "en curso una serie de acciones desestabilizadoras lideradas por Morales que pretenden interrumpir el orden democrático", lo cual amenaza la estabilidad de Bolivia y de la región. "El Estado de Bolivia hace un llamado a comunidad internacional, a los Estados, organismos multilaterales y pueblos de mundo permanecer atentos ante estos hechos", indicó la cancillería.

Según un reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el país se registran 16 puntos de bloqueos, la mayoría en el departamento de Cochabamba, bastión de Morales. Los cortes han acentuado la escasez de combustibles y han disparado los precios de los productos básicos. Según el ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ya han causado pérdidas de casi de 1.200 millones de dólares.