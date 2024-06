El presidente de Ecuador Danilo Noboa contra todos: Petro es "snob", Bukele "arrogante" y Milei está "lleno de sí mismo"

El presidente de Ecuador Daniel Noboa llamó a su par colombiano Gustavo Petro como "un snob izquierdista", al salvadoreño Nayib Bukele lo calificó de "arrogante" y del argentino Javier Milei dijo que está "lleno de sí mismo", según un reportaje publicado este lunes por la revista estadounidense The New Yorker en la que rescata al brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva como el mandatario de Latinoamérica con el que se siente más alineado.

1652376566840.webp Sobre Gustavo Petro, Noboa dijo que es "un snob izquierdista", si bien reconoció que "es inteligente, pero no está consiguiendo hacer nada". AFP

Respecto a Milei, Noboa también consideró que hasta el momento no ha demostrado ningún mérito como presidente. "No sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la Presidencia. Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino, por cierto", dijo Noboa sobre el jefe de Estado de Argentina según las declaraciones citadas por The New Yorker.

Al mencionarle a Bukele, con el que se le ha comparado recurrentemente por su juventud y su política frontal contra las bandas criminales y la militarización de las cárceles, Noboa aseguró, de acuerdo a las palabras citadas por la revista, que "el tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia".

1601923246356.webp Noboa apuntó contra Nayib Bukele: "Es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia Getty Images

Noboa, que asistió a las investiduras presidenciales tanto de Milei como de Bukele, ha tratado siempre de desmarcarse de las comparaciones con el presidente salvadoreño al argumentar que su plan de Gobierno tiene más ejes que únicamente la seguridad y la lucha contra las mafias del crimen organizado.

Al recordarle que Bukele se describió por una temporada en las redes sociales como "el dictador más 'cool' del mundo mundial", el jefe de Estado de Ecuador apuntó que "sí, pero de un país del tamaño de Guayas (provincia costera de Ecuador cuya capital es Guayaquil)".

1700659916443.webp Noboa sobre Boric: "Parece todo correcto (con él)"

Acerca del presidente chileno Gabriel Boric, Noboa consideró que "parece todo correcto (con él)" pero según The New Yorker lamentó que esté encorsetado por sus socios de extrema izquierda. "Es un problema que yo no tengo", apuntó el mandatario ecuatoriano.

Ecuador será en noviembre la sede de la Cumbre Iberoamericana, el espacio de encuentro entre los jefes de Estado y de Gobierno de esta región, a los que el país anfitrión debe invitar a viajar a sureña ciudad andina de Cuenca.

La política de exterior de la administración de Noboa se ha visto fuertemente marcada por el asalto realizado en abril a la Embajada de México en Quito para detener al Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y sobre el que había una orden de detención emitida por un juez, un espisodio por el que México rompió relaciones con Ecuador.

