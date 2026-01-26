Hallaron los restos de Ran Gvili, el último rehén israelí que permanecía en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron este lunes que hallaron los restos del sargento mayor Ran Gvili , identificado como el último rehén israelí que permanecía en la Franja de Gaza , confirmó la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Según detalló el ejército israelí, el cuerpo fue localizado en el norte de Gaza tras una serie de operaciones encubiertas que comenzaron durante el fin de semana, con el objetivo de acercarse a la posible ubicación donde se encontraba enterrado Gvili. Antes de hacer pública la información, las autoridades militares notificaron a la familia que los restos habían sido recuperados e identificados y que serían trasladados a Israel para su entierro.

De acuerdo con la información de inteligencia manejada por las IDF, existían dos o tres posibles lugares donde se creía que Gvili podía estar sepultado. Los datos más recientes indicaron que el cuerpo habría sido enterrado en un cementerio musulmán en la zona de Shejaiay–Darah-Tuffah , del lado israelí de la denominada línea amarilla .

Las IDF subrayaron que la información que condujo al hallazgo no provino directamente del grupo terrorista Hamás , aunque señalaron que tanto la organización islamista palestina como mediadores de Catar fueron consultados sobre esa inteligencia y consideraron que podía ser correcta. Al mismo tiempo, fuentes militares israelíes advirtieron que datos previos aportados por Hamás sobre el posible lugar de entierro de Gvili podrían haber tenido un componente de desinformación .

El ejército israelí indicó además que la Yihad Islámica Palestina (YIP) podría haber enterrado a Gvili en ese cementerio, creyendo erróneamente que se trataba de uno de sus propios combatientes o, al menos, de un palestino.

Las IDF aseguraron que, en caso de no haber encontrado el cuerpo en ese sitio, estaban preparadas para explorar otras ubicaciones dentro del enclave costero. Según explicaron, si bien se contaba con información sobre ese lugar desde hacía un tiempo, nuevas evidencias obtenidas durante las operaciones del fin de semana permitieron confirmar que se trataba del punto más probable.

En el operativo participaron tropas regulares y reservistas, unidades de ingeniería, así como asesores rabínicos y un odontólogo, con el objetivo de acelerar el proceso de identificación. Inicialmente se intentó cotejar huellas dactilares, y en caso de no ser posible, se recurrió a pruebas dentales o de ADN.

Todo el operativo se desarrolló mientras el gobierno israelí enfrentaba la posibilidad de reabrir el cruce de Rafah antes de que los restos de Gvili pudieran ser finalmente repatriados.

B'nai B'rith Uruguay se pronunció por el retorno del último secuestrado israelí

La organización B’nai B’rith Uruguay expresó su “profunda emoción” por el retorno de Ran Gvili Z’L y señaló que su recuperación representa “un alivio inmenso” para su familia, para el pueblo de Israel y para quienes reclamaron su liberación desde distintos países.

A través de un comunicado, la institución agradeció “especialmente a quienes acompañaron de forma constante y comprometida” el reclamo por la liberación de los secuestrados, y subrayó que se trató de “una causa que nunca debió ser olvidada”.

En el texto, B’nai B’rith Uruguay aclaró que el alivio por el regreso de Gvili no borra “el dolor provocado por el terrorismo ni las consecuencias del brutal ataque del 7 de octubre de 2023”. En ese marco, sostuvo que Israel “tiene el derecho y el deber de defender a su población” y de garantizar que “ningún ciudadano vuelva a ser secuestrado por organizaciones terroristas”.

“La paz solo será posible cuando el terrorismo sea derrotado y la vida humana sea respetada sin ambigüedades”, afirmó la organización.

Finalmente, B’nai B’rith Uruguay reafirmó su “compromiso permanente con la vida, la dignidad humana y la paz”, según concluye el comunicado.