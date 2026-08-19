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Latinoamérica puso en marcha los primeros buses duales del mundo: cómo son

Con puertas a ambos lados, pueden detenerse en paradores, logrando adaptarse así a diferentes tipos de infraestructura y mantener recorridos mientras avanzan las obras de ampliación del sistema de transporte local.

19 de agosto de 2026 15:41 hs
Buses duales de Bogotá, Colombia

Buses duales de Bogotá, Colombia

La ciudad colombiana de Bogotá puso en marcha los primeros buses duales eléctricos del mundo. Las unidades, que comenzaron a incorporarse al sistema TransMilenio, tienen la particularidad de poder circular tanto por las vías exclusivas del transporte masivo como por las calles de tránsito mixto.

Con puertas a ambos lados, pueden detenerse en paradores, logrando adaptarse así a diferentes tipos de infraestructura y mantener recorridos mientras avanzan las obras de ampliación del sistema local.

Se trata de una flota de 50 vehículos articulados que fueron ensamblados en Colombia.

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Alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

"Esto es una noticia grande para la ciudad, muy grande", destacó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

¿Cómo son los nuevos buses duales eléctricos del mundo?

Los 50 vehículos tienen dos secciones articuladas y pueden transportar hasta 160 pasajeros. La principal diferencia con los articulados tradicionales está en la disposición de sus puertas: tienen accesos a ambos lados, lo que les permite utilizar las plataformas de las estaciones y portales del componente troncal y, al mismo tiempo, los paraderos ubicados en las calles donde funcionan las rutas zonales.

La tecnología fue pensada especialmente para una ciudad que atraviesa distintas obras de infraestructura. Los vehículos podrán circular por las troncales de TransMilenio y por vías de tráfico mixto.

Así son los primeros buses articulados eléctricos únicos del mundo

Así son los primeros buses articulados eléctricos únicos del mundo

Uno de los primeros sectores donde está prevista su operación es la troncal de la avenida Ciudad de Cali. La nueva infraestructura beneficiará especialmente a los habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Galán sostuvo que esta incorporación permitirá que "la gente que utiliza la Avenida Ciudad de Cali pueda reducir los tiempos de desplazamiento en un 50%”.

Los buses funcionan completamente con electricidad y fueron equipados con distintos dispositivos tecnológicos. Entre ellos se encuentran cámaras de videovigilancia, sistemas para controlar los puntos ciegos, pantallas informativas, puertos USB y conexión wifi gratuita. También cuentan con sistemas de telemetría para monitorear el funcionamiento de las unidades.

La accesibilidad es otro de los aspectos incluidos en el diseño. Los vehículos disponen de espacios para personas que utilizan silla de ruedas y coches de bebé, lugares destinados a perros de asistencia y asientos prioritarios. También incorporan elementos para facilitar el acceso de pasajeros con movilidad reducida.

Así son los primeros buses articulados eléctricos únicos del mundo

Así son los primeros buses articulados eléctricos únicos del mundo

Los primeros 50 buses duales eléctricos fueron ensamblados en Colombia. La mitad de las unidades fue producida en Pereira por Busscar, mientras que los otros 25 vehículos fueron ensamblados en Cota por Marcopolo.

La llegada de estos vehículos forma parte de un plan más amplio para renovar el transporte público de Bogotá. TransMilenio proyecta incorporar 900 de tipo eléctricos entre 2026 y 2029, dentro de una estrategia de renovación de la flota y ampliación de la infraestructura del sistema.

"Con estos buses mejoramos la experiencia de viaje de los usuarios. Los buses eléctricos significan menos contaminación, menos ruido y así una mayor calidad de vida", subrayó el gerente general de la frima, Pedro Mauricio Gutiérrez.

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