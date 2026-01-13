Dólar
MUNDO

VIDEO | Qué es un Meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto en Argentina y qué puede pasar en Uruguay

Según relataron testigos que se encontraban en la playa California Beach a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el agua se llevó bolsos, sombrillas y reposeras, generando momentos de extrema tensión.

13 de enero 2026 - 7:33hs
Meteotsunami

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió a turistas y residentes en la Costa Atlántica de la provincia argentina de Buenos Aires cuando una ola gigante impactó en Santa Clara del Mar y Mar del Plata. El episodio dejó un saldo de un muerto y 35 heridos, provocó evacuaciones preventivas y encendió la alarma por las denominadas olas vagabundas.

Según relataron testigos que se encontraban en la playa California Beach a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el agua se llevó bolsos, sombrillas y reposeras, generando momentos de extrema tensión. Ante la situación, los propios veraneantes debieron ayudarse entre sí para evitar ser arrastrados mar adentro.

Meteotsunami en Argentina

El titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, confirmó 35 personas heridas y una víctima fatal. "Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue pujado por el agua y golpeó contra unas rocas", declaró a TN. Además, señaló que entre los atendidos también se reportó un hombre que sufrió un infarto y varios lesionados de menor gravedad.

¿Qué es un Meteotsunami?

Desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) de Argentina, explicaron en 2022 (año en el que se registró un evento de iguales características en la región) que el orígen del Meteotsunami reside en las perturbaciones de presión atmosférica asociadas a las intensas tormentas en los sistemas frontales, las cuales pueden generar una fuerte amplificación de las ondas oceánicas sobre la plataforma continental, que al arribar a la costa pueden provocar olas de varias decenas de centímetros.

"Un Meteotsunami es un tsunami muy suave de origen atmosférico", reiteraron, al tiempo que enfatizaron que "no son frecuentes en esta zona" ya que la dirección, velocidad de propagación, amplitud y periodicidad de las perturbaciones de presión deben sobrepasar, en conjunto, determinados umbrales.

image
Terremoto en Uruguay

Terremoto en Uruguay

Uruguay, más precisamente el 12 de enero de 2015 en la playa de Carrasco, registró una ola de tres metros de altura, producto de un sismo. Definido como un pequeño tsunami, los testimonios hablaban de que mucha gente notó que las aguas se retiraban y luego llegaba una masa mayor a la común, aunque no produjera ninguna clase de daños.

