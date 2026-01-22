Dólar
CONSECUENCIAS

A tres meses del ciberataque, el BHU aún no permite abrir cuentas de ahorro

El hackeo realizado por un grupo internacional aún afecta algunos servicios de la institución

22 de enero 2026 - 14:34hs
Fachada del BHU. Archivo

Fachada del BHU. Archivo

A tres meses y veinte días del ataque informático realizado por un grupo internacional de ciberdelincuentes, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) aún mantiene suspendidos algunos servicios para sus clientes.

Uno de ellos es la apertura de cuentas "Yo Ahorro". Desde la institución informaron que "no se ha restaurado esta parte" del sistema, lo que impide a los nuevos clientes iniciar trámites de ahorro para vivienda. Con respecto a la rehabilitación de este servicio, todavía "no hay fechas" concretas para la normalización operativa de la plataforma.

En lo que refiere a la gestión de depósitos presenciales, no es posible realizar ingresos de dinero en redes de cobranza externa porque también fue afectada por el ciberatque. Si bien estas redes funcionaban habitualmente como puntos de recepción de fondos, el enlace técnico con el banco sigue interrumpido actualmente.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 14.30.15 (1)

La alternativa habilitada para depositar fondos es realizar una transferencia bancaria directa, para lo cual necesitás conocer tu número de cuenta específico proporcionado por la institución. Si no tenés este dato, tenés que comunicarte con el banco para que te lo pasen.

Los clientes además tuvieron cambios en la forma de acceder a sus cuentas en la web. Para visualizar sus ahorros de manera digital, ahora deben ingresar a la plataforma ".gub.uy", ya que el acceso tradicional con usuario y contraseña, que dependía exclusivamente del banco, fue desactivado.

Esto fue informado en las últimas horas vía correo electrónico a los clientes del banco.

image

Cómo fue el ataque al BHU

El ciberataque fue perpetrado por el grupo internacional Crypto24, que provocó la caída del sitio web y la interrupción de los pagos electrónicos. Tras el ataque, los atacantes publicaron 700 gigabytes de información sustraída de los sistemas del banco estatal. Esta acción expuso una cantidad de datos internos y documentos de carácter confidencial pertenecientes a diversas dependencias de la institución financiera uruguaya.

Un análisis técnico de la empresa Birmingham Cyber Arms determinó que la filtración abarcó un gran volumen de documentos vinculados a distintas áreas que comprenden períodos históricos y actuales.

Según pudo comprobar El Observador, entre los materiales analizados en la filtración de Crypto24 se encuentran comprobantes de pago de cuotas pertenecientes a miles de clientes, expedientes judiciales vinculados a grandes grupos empresariales, así como propuestas de conciliación presentadas por el banco en el marco de litigios. El material también incluye registros relacionados con procesos de ejecución hipotecaria, desde las intimaciones iniciales hasta las resoluciones judiciales y eventuales expropiaciones.

Temas:

BHU Banco Hipotecario del Uruguay ciberataque

