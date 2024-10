Abogada que ofreció servicios a inversores de Larrarte no está habilitada por la Suprema Corte

Al buscar el nombre de Pírez en la lista de profesionales habilitados por la Suprema Corte de Justicia su nombre no figura en la web del Poder Judicial por lo que no está habilitada para ejercer. Este viernes El Observador se comunicó con Pírez quien no quiso hacer comentarios luego de que se le mencionó que no estaba habilitada.

Uno de los inversores le preguntó cuánto cobraba por sus servicios y le informó que por presentarlo en el concurso de Larrarte y por iniciar el proceso civil, incluida la etapa de conciliación, cobraría US$ 4.000 lo cual no incluía los costos de los timbres judiciales y gastos del proceso. Ofrecía pagar 50% al inicio, o entregar lo que se pudiera, y el resto en cuotas.

La abogada Latorres, quien es la asesora legal de Larrarte y también está denunciada por los inversores ante Fiscalía, se comunicó con El Observador para aclarar que Pírez no era su socia y que si bien la conocía nunca habían trabajado juntas. De hecho informó que a su pedido, Pírez aclaró en su perfil de Instagram que no eran socias.

WhatsApp Image 2024-10-10 at 12.37.16 PM.jpeg

Latorres dijo que Pírez había creado ese perfil para "captar clientes". Consultada sobre cómo consiguió los teléfonos de los inversores dijo que no tenía una explicación. También afirmó que ella no captaba inversores para Grupo Larrarte sino que su función era "exclusivamente la de abogada, siendo convocada para tareas específicas". "Nunca he tenido un rol en la captación de clientes ni en la gestión comercial de la empresa". Latorres ya fue convocada por la fiscal Sabrina Flores, que investiga las denuncias.