Nacional / TRAGEDIA

Accidente ferroviario en Adamuz: hasta el momento no hay uruguayos entre las víctimas, según Cancillería

El accidente dejó al menos 39 personas fallecidas y 122 heridas, según cifras provisorias divulgadas por las autoridades españolas

19 de enero 2026 - 12:14hs
image

Según el comunicado oficial, divulgado por el director de Comunicaciones de Cancillería, Javier Benech, tampoco se han recibido solicitudes de asistencia ni consultas en los consulados generales con jurisdicción en la zona, incluido el Consulado General de Uruguay en Madrid.

De acuerdo con cifras provisorias difundidas por las autoridades españolas, el choque y posterior descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad dejó al menos 39 personas fallecidas y 122 heridas. De ese total, 48 permanecen hospitalizadas y 12 de ellas se encuentran internadas en unidades de cuidados intensivos.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría incrementarse a medida que avancen las tareas de identificación y actualización de los datos oficiales.

Las dramáticas tareas para identificar a las víctimas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó que una de las opciones que se analizan para avanzar en el rescate tras el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz es partir los vagones en dos para poder acceder a su interior y continuar con la extracción e identificación de las víctimas. Tras supervisar el operativo en la localidad, advirtió que la intervención “no va a ser rápido; es un trabajo duro y complicado”, debido al estado de los convoyes y a las dificultades del terreno.

Moreno explicó que la maquinaria pesada utilizada durante la noche no fue plenamente efectiva, por lo que los equipos técnicos evalúan distintas estrategias. También señaló que muchos cuerpos “son muy difíciles de reconocer”, por lo que se realizan pruebas de ADN en Huelva, Málaga y Córdoba para confirmar las identidades.

La Guardia Civil habilitó cinco puntos de recogida de muestras de ADN en Madrid, Sevilla, Huelva, Málaga y Córdoba, donde los familiares reciben información sobre el avance de las tareas y pueden aportar datos para facilitar la identificación.

Debido a la magnitud del siniestro, se activó el protocolo para víctimas múltiples, que incluye oficinas ‘ante-mortem’ para la recopilación de información de los familiares directos.

