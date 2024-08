Adolescente fue a comprar un celular con su padre y le dispararon en la cabeza: está internado grave

El joven fue trasladado por un patrullero hasta el Hospital Pasteur y se encuentra en un estado "gravísimo" , según contó el padre, que agregó que dentro de la cabeza los médicos "no saben dónde está metida la bala" .

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1820583245508993138&partner=&hide_thread=false Un adolescente de 17 años se encuentra en estado grave tras recibir una bala en la cabeza en Maroñas.



El joven llegó al lugar junto a su padre porque había acordado con una mujer comprarle un celular. Las novedades con @GuilleLosa. pic.twitter.com/xpiIRnIFNL — Telemundo (@TelemundoUY) August 5, 2024

El joven se bajó de la moto y empezó a llamar a la mujer que no salió. "Él la llamo y no sé que contestó porque no la escuché", dijo el padre de la víctima en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).