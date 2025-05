"Agravio a la institucionalidad": Frente Amplio acusa a alcalde blanco que no fue a la Junta Departamental por horas extra

Los ediles del Frente Amplio en Montevideo acusaron al alcalde del Partido Nacional que está a cargo del Municipio E, Pedro Sehabiague , de " agravio institucional " y " falta de respeto " a los ciudadanos por no concurrir a la Junta Departamental a dar explicaciones sobre la asignación de horas extras en 2023 .

"Las horas extras las determina la Intendencia de Montevideo, no los municipios. Yo no tengo ningún tipo de autoridad ni el actual alcalde de dar horas extras, las da la Intendencia de Montevideo", subrayó Ruiz, quien atribuyó "intenciones políticas" al llamado.

Ese mismo razonamiento hizo el actual alcalde, quien en una nota enviada a la Junta Departamental remarcó que la asignación de horas extras era "responsabilidad y competencia" del ejecutivo. Por esa razón, pidió que antes de ir a la junta fuera convocado por este tema el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Jorge Mesa.

"Consideramos que la comparecencia previa es condición indispensable para analizar la situación en su integralidad", afirmó Sehabiague.

Esto se da, además, en un contexto de críticas de la oposición departamental a la gestión del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, luego de que El País informara que se autorizaron 826.061 horas extras en 2023 por un monto estimado de US$ 10 millones.

Según Ruiz, dentro de ese paquete están incluidas las horas extras del Municipio E que asigna la intendencia.

Conocida la negativa del alcalde a concurrir a la Junta Departamental, Visillac encabezó una conferencia de prensa este lunes en la que afirmó que desde mediados de 2024 el Frente Amplio viene "advirtiendo" sobre situaciones en el Municipio E que "llaman la atención".

Según dijo, la intención era consultar al alcalde sobre las horas extras asignadas con "total discrecionalidad" pero también por la situación de pre conflicto que hay con los trabajadores de ese municipio. "Hoy se da por primera vez en la historia de la creación de los municipios la ausencia de un alcalde llamado por los ediles. Es un agravio a la institucionalidad, una falta de respeto a los y las montevideanas que aquí tienen ediles del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio", consideró.

"La instancia de hoy fue una oportunidad perdida por parte del alcalde del Municipio E", zanjó.

Por su parte, Sehabiague publicó una carta en sus redes sociales en la que explicó que "todo lo relacionado con el funcionariado municipal es competencia exclusiva y privativa del ámbito departamental".

"El Municipio no tiene incidencia ni en el proceso de selección, oportunidad, lugar de destino, régimen horario, asignación de horas extras, etc. En consecuencia entendemos que nos asiste razón en solicitar ese pronunciamiento previo de quien tiene a cargo la gestión de los recursos humanos y no a quien debe hacer uso de ella tal como le viene impuesta", escribió.