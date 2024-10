Alejandro Sánchez habló de "nacionalizar" las AFAP y Álvaro Delgado le respondió que "es volver a los 70"

Consultado por los mecanismos que emplearían para manejar las AFAP si el plebiscito no triunfa y el Frente Amplio es gobierno, el senador dijo: "Hay que hacer ajustes, porque, por ejemplo, la propia ley del gobierno hace dos cosas que para mí son muy malas".

"Primero, generaliza el sistema de la AFAP a un altísimo costo" y "estableció que las AFAP te puedan cobrar cuando vos no tenés trabajo". Sánchez cree que este sistema funciona bajo "una lógica muy perversa".

"En el mundo capitalista ideal si yo tuviera plata y se la doy a alguien para que la administre, la invierta como se hace en muchos fondos de inversión, yo gano y tú ganas una parte y está muy bien porque trabajaste para que yo ganara. Sin embargo las AFAP cobran antes, si vos ganás o no ganá yo creo que eso hay que cambiarlo", dijo.

Entonces habló de "nacionalizarlas". "Y cuando digo nacionalizarlas me refiero a que hay que construir un sistema que sea mucho más virtuoso", aseveró.

Delgado: "Es volver a los 70"

Las declaraciones de Alejandro Sánchez generaron la respuesta de la coalición y del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

En un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Delgado se refirió al tema y dijo que los dichos de Sánchez son "igual o tan grave" que el plebiscito de la seguridad social.

"Me parece tremendamente peligroso e inconveniente para el futuro del Uruguay. Eso es volver a los 70. El camino es para adelante y no retroceder. No me imaginé que se iban a animar", sostuvo.

Por su parte, su eventual ministro de Economía en caso de ganar el gobierno, el economista Diego Labat, consideró que una idea como la de Sánchez "rompe muchas décadas de reglas de juego".

Esperemos desmientan rápido esto. Rompe muchas décadas de reglas de juego. Muchas décadas de no discriminar extranjeros de nacionales. ¿Qué opina @OddoneGabriel de esto? https://t.co/Z59PlgyZvT — Diego Labat (@DiegoLabat) October 22, 2024

Luego en rueda de prensa dijo que "pensar en nacionalizar" todas las AFAP "no les parece razonable".

"Es difícil convencer y dar confianza cuando uno da estas señales", sostuvo.