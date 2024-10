Alejandro Sánchez: "Es uno de los errores de la coalición" no ver que la comunicación de Orsi "le da mayor popularidad"

El "Pacha" sostiene que la no reelección de Luis Lacalle Pou "es el gran problema de la coalición" y prefiere no brindar cifras concretas sobre cuánto abatiría un gobierno del Frente la pobreza infantil: "Hay que lograr el máximo posible".

Es ajedrecista...

Amateur. Con Camilo Cejas (dirigente del comando de Orsi) hacíamos unas guardias las tardes en el local, año ‘98 o ‘99, y un compañero nos trajo un ajedrez. Tenía tablero en mi despacho, al principio llegamos a hacer campeonatos en la Cámara de Diputados, en las media hora del almuerzo. El mío lo regalé al bar Lo De Molina. Ahora lo jugamos digital. En el Lichess tengo 1.500 puntos, ando volando.

¿Qué le ve en común al ajedrez con una campaña electoral?

Lo más interesante es tratar de pensar como piensa el otro. En la campaña electoral movés un conjunto de tableros, jugás tus fortalezas y ves cómo adaptás tu estrategia en función de lo que va a hacer el otro. Aunque hoy son más dinámicas las campañas, la estrategia general ya no es palabra santa.

WhatsApp Image 2024-10-18

¿Mario Riorda le explicó su vinculación con Mariano Ardito, dueño de Quarq SAS? Es una de las puntas mencionadas por Ojeda para acusar una "campaña sucia".

Lo que señala Ojeda para denunciar una campaña sucia es que hay un video de Riorda ahí. Y equivocadamente dice que Quarq ha hecho pauta para nosotros, y no es así. Todo eso surge de un error de un primer artículo periodístico que incluye dentro del paquete a Reputación Digital, que sí trabaja con nosotros. Riorda conoce a muchos consultores, obviamente, porque tiene más de 150 elecciones. Sus tareas no son las de pautar publicidad. Me dice: "Lo conozco, pero no tengo relación con él". El que en todo caso hizo un fake news casi que es él: hizo una conferencia de prensa diciendo que dábamos información falsa y termina reconociendo que es verdadera.

¿Piensa que alguien vinculado al FA esté pautando esos contenidos?

Yo no comparto que se haga. ¿Quién fue? No tengo ni idea, puede haber sido cualquier descolgado. Nosotros no tenemos ninguna intención en dañar a quien va tercero y que las encuestas nos dicen que es más fácil que Orsi le gane en un ballotage. No compartimos éticamente ni veo cuál sería el objetivo. Cuando Romina Celeste comenzó su denuncia y era militante del Partido Nacional, no los acusamos. Pero Ojeda sale a acusar de una a Yamandú y se le cae su relato a pedazos. Tuvo que reconocer públicamente que esa persona que el domingo presentó en Santo y Seña como alguien con quien tiene una relación es una cazadora de animales. Los videos además no han mostrado ninguna intimidad que no estuviera en redes sociales.

¿Qué dice Riorda sobre que haya eliminado su canal de YouTube luego de hecha pública la denuncia?

¿Qué tiene que ver si Riorda no tiene ningún vínculo con Quarq SAS? Seguramente alguien está pautando esas videos para que se difundan las inconsistencias de Ojeda y frente a su denuncia dejó de hacerlo. Es muy burda la idea de poner él la misma página donde están pautando lo tuyo. Vamo' arriba, hay que tener dos dedos de frente.

¿Riorda no da razones de por qué elimina su cuenta de YouTube?

Eso no tengo idea. Pero ahí no se pautó nada de Ojeda.

¿Dónde ve al FA en lo que va de la campaña?

El FA tiene una posición bastante firme. Arrancamos sabiéndonos los favoritos y el desafío era mantenerlo. Logramos algo bastante arriesgado como asumir ser el partido más votado en las internas, con una muy buena votación de Orsi. Resolvimos la fórmula y ya salimos picando al frente. Establecimos que teníamos que pasar una etapa de baja intensidad en agosto. No nos parecía que teníamos que salir ya después del 30 de junio, por razones varias: cuando uno está arriba, le van a tirar todos; y porque enfrentamos una coalición de cinco partidos organizados para erosionar al candidato. Por eso tienen una campaña tan deslucida, es difícil que puedas mostrar futuro y esperanza cuando tu único objetivo es que el FA no llegue al gobierno. Sabiendo eso, establecimos que nuestra campaña tenía que ser capilar. Esto fue un mandato de Yamandú, no se puede hacer una campaña electoral sin mapas. Uruguay es muy heterogéneo. Si algo no ha estado Orsi es escondido. Cada vez que hay actividad en el interior, hay conferencia de prensa.

No han ido a los paneles, está dando pocas entrevistas...

¿Por qué pocas? Damos conferencias.

20241015 Entrevista a Alejandro "Pacha" Sánchez

Las justas y necesarias, no han hecho ronda de medios…

No, hemos estado sí en varias entrevistas de informativos centrales. Un candidato a presidente no puede ir a los paneles a debatir con periodistas, tiene que comunicarle a la gente y en todo caso a sus adversarios sobre proyectos de país.

Y tampoco en debates con candidatos. En 2019 Daniel Martínez accedió a debatir con Lacalle Pou antes de que fuera obligatorio por ley. ¿Están evitando esos riesgos que Martínez decidió correr?

No es eso. La diferencia con 2019 es que no había una coalición en el gobierno. Hay una definición de ellos de que están en una interna, y les decimos: cuando la resuelvan, debatimos. Lacalle Pou demostró que tiene el liderazgo para mantenerla unida. Él es el líder de la coalición, Álvaro Delgado no.

¿Yamandú Orsi es el líder del Frente Amplio?

Sí, claro. Es el que encabeza nuestra fórmula, el que va a gobernar como presidente de la República.

Se dio varias veces a lo largo de la campaña que la opinión de Orsi está desacoplada de lo que en el FA hace el propio MPP. Un ejemplo concreto fue el plebiscito sobre ingresos al Estado: Orsi diciendo que no era conveniente pero el MPP redoblando la apuesta y queriendo llevarlo a todo el Estado. ¿No hay una falta de liderazgo para incidir en la discusión interna?

¿Y qué pasó después en el FA?

No salió porque otros sectores lo decidieron.

Ta, yo veo que Yamandú tiene una lógica de liderazgo distinta. De no imponer, permitir que todo el mundo dé su opinión y luego resolver. Yamandú nunca estuvo en el Parlamento –Tabaré Vázquez tampoco– y tiene 20 años de gestión arriba. Algunos hablan primero y marcan la cancha, ese era el estilo de Tabaré Vázquez. Pepe Mujica y Seregni eran distintos, primero escuchaban y después hacían la síntesis. Esa es la característica de Yamandú: un gestor exitoso tiene claro que primero tiene que escuchar y luego definir. La firmeza no es mantenerse en los puntos que decidí llevar adelante, sino en darse cuenta que si la realidad me indica que hay que tomar otro camino, hay que hacerlo. Lo otro se llama torpeza.

Se ha hecho hasta meme de parte de la coalición la forma de hablar de Orsi, esto de dar vueltas y no concretar una idea. ¿No lo ve flojo en ese sentido, como una debilidad del candidato?

No, tiene una característica muy docente de explicar las cosas. Quizás para los tiempos que corren de comunicación rápida puede generarle a algunos que piensan en el mundo de las redes sociales que tiene que resolverlo en 48 caracteres y rápido. Yamandú no viene de ese mundo, viene del interior, de Canelones, responde a los modos del Uruguay, los de la rueda de mate, de quien se toma el tiempo de escucharte y reflexionar en voz alta contigo. Por el contrario, y este es uno de los errores de la coalición, es una de las características de Orsi que le da mayor popularidad.

¿Por qué?

Porque la gente lo siente mucho más cercano, natural y transparente. No hay que saber de todo para ser presidente de la República, hay que saber el teléfono de los que saben. La gente ya está aburrida de quienes dicen que saben de todo, en la coalición no se dan cuenta de que lo que más le valoran a Yamandú es su transparencia y honestidad.

El FA ya fue gobierno y demostró que no está curado de casos de abusos de funciones o corrupción. Está el reciente pedido de desafuero a Charles Carrera. ¿No fue arriesgado lo de la "honestidad"?

No lo fue, porque es parte de lo que hemos aprendido en esta autocrítica. Uno tiene que gobernar con la mayor honestidad posible. Honestidad es renunciar a los fueros y a la lista ante un pedido de la Justicia.

Cuando Delgado anunció que Roberto Lafluf iba a ser su publicista en la campaña, el FA criticó que se lo "premiaba" con una responsabilidad. Pero a Carrera lo mantuvieron con las mismas responsabilidades en el MPP y lo aplaudieron cuando renunció. ¿No hay ahí una doble vara?

No, no existe. Entre alguien denunciado por romper un documento público, organizar la mentira al Parlamento –falta por demostrar cómo hizo para que un expediente de la Cancillería llegue a la Torre Ejecutiva–, que lo denuncia una integrante del gobierno del Partido Colorado que fue citada a entrar por el garaje y presionada para retirar un documento con las comunicaciones entre dos autoridades públicas, en esa famosa reunión en la que el presidente pasó a saludar. Está en Fiscalía esperando que se investigue. Hoy es el asesor principal de Delgado. No hay una doble vara. Frente a un requerimiento de la Justicia, Charles Carrera renunció a sus fueros actuales y futuros. Es una actitud que uno tiene que reivindicar, no ampararse en ningún privilegio e ir a la Justicia como cualquier hijo de vecino. La coalición protegió a los suyos amparándolos en los fueros en esta legislatura. Hubo una utilización de recursos del Ministerio del Interior para proteger a un senador (Gustavo Penadés) que estaba denunciado por acoso sexual a menores, y presiones a la Fiscalía desde el Directorio del Partido Nacional. Hay una diferencia muy grande. Charles va a defender en la Justicia si lo que hizo la cúpula del Ministerio del Interior hace 12 años está bien desde el punto de vista normativo, y después si hay delito.

20241015 Entrevista a Alejandro "Pacha" Sánchez

Delgado y Ojeda están en listas al Senado. Orsi no. ¿A dónde va si pierde?

No va a perder. Delgado y Ojeda no se tienen fe. En este país el problema es que hay gente que siempre quiere tener un paracaídas y en la vida hay que jugársela.

Cuando Martínez perdió en 2019 quedó afuera de todo. Donde a Orsi le pase, ¿también va a quedar excluido?

No los podés comparar, porque Martínez después se presentó a una elección municipal. Perdió un gobierno por 30 mil votos, podría haberse planteado seguir construyendo su liderazgo nacional y decidió volver a la Intendencia de Montevideo, en todo caso tuvo ese problema. Ahora, cuando le pedís a los uruguayos el voto para ser presidente, ¿cómo es: sos presidente pero por las dudas sos senador? Orsi se ha preparado durante 20 años de gestión para ser presidente de la República.

¿Está de acuerdo con la lectura de que Orsi ganaría más por "atributos personales" que por propuestas o "atributos políticos"?

Las campañas se personalizan mucho últimamente. Claro que una porción de la población analiza los programas. Pero otra está muy alejada de la política y muy metida en sus problemas para ver si llega a fin de mes. Imaginate una madre en un asentamiento con cinco hijos, ¿se va a poner a leer los programas?

¿Cuántos votantes del FA cree que saben sus propuestas para el 2025?

No sé. ¿Por qué vota la gente? Porque es un acto de confianza y credibilidad. Obviamente la gente vota por razones emocionales, y por atributos personales, la confianza que despierta el candidato, su talante. Se dice que Yamandú tiene dificultades: ¿qué candidato le hacen un enchastre como el que le hicieron y se mantiene firme sin desmoronarse o devolver un insulto? Tiene sobrados elementos para conducir el país, porque frente a las crisis no se desmorona.

El plebiscito de la seguridad social puso a Lacalle Pou en campaña. ¿Cuánto incide?

Algo va a influir, porque ha logrado construir un liderazgo bastante fuerte del gobierno. Tuvo la capacidad de sostener a la coalición; logró desacoplarse de la visión de mala gestión de su gobierno –la gente no llega a fin de mes, no hay medicamentos en ASSE, la seguridad se ha complicado– y hasta de los escándalos: pasó a saludar nada más y Astesiano lo traicionó personalmente. Es una de las virtudes de su comunicación. Es un capital político e interviene en la campaña. Ahora, lo cierto es que no está sobre la mesa la reelección de Lacalle Pou y Delgado no es Lacalle. Este es el gran problema de la coalición.

¿Cuál proyecta que sea el ministerio clave en un gobierno del Frente?

El ministerio clave es el de Economía y por eso fue el que decidió nombrar Yamandú en medio de la campaña. Uruguay lleva diez años sin crecer a las tasas que necesitamos. El FA no se plantea solamente el crecimiento como objetivo, sino su reparto y el aumento de la calidad de vida. Venimos de cinco años muy duros con salarios y jubilaciones casi todo el período planchadas. El gobierno dice que son los salarios y jubilaciones más altos, pero esos dejó el FA, no vale si los agarrás a $50 y ponés un peso para decir que ahora son los más grande. Tenemos que resolver cómo medio millón de compatriotas viven con $24 mil por mes. Hay que generar los recursos para extender el tiempo pedagógico, ampliar el sistema de cuidados, darle a las mujeres la posibilidad de acceder a un empleo con capacitación, porque los niños de este país son pobres porque las madres son pobres.

20241015 Entrevista a Alejandro "Pacha" Sánchez

Una de las propuestas más fuertes es erradicar la pobreza y es algo que va a tener que administrar el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué piensan de ese ministerio?

Tenemos una visión un poco distinta producto del aprendizaje de haber sido gobierno, y es que las políticas tienen que ser mucho más transversales. No es una cuestión baladí. El Estado está muchas veces fragmentado en chacras, pero la vida de la gente no. No hay una política económica desenganchada de la de Desarrollo Social. Le tengo una fe enorme a Yamandú, que lo demostró en la Intendencia de Canelones, que es el departamento que más inversiones ha captado y más inversión pública ha tenido. Trabajar por la pobreza infantil ya es una realidad en Canelones, allí cada niño tiene seguimiento de la intendencia con el programa 1000 días de igualdad. Mucho de lo que vamos a hacer es Canelones for export. Esa forma de gestionar distinto, una intendencia con 32 municipios, con la prioridad en la gente y no en el partido que gobierna, implica tener un gabinete mucho más integrado.

En gobiernos del FA el Mides ha estado muy vinculado al Partido Comunista. ¿Lo han proyectado?

Yamandú ha transmitido que no existen propietarios de ministerio. Vale para todos los sectores del Frente.

¿Cuánto piensan que se puede abatir la pobreza infantil el próximo gobierno? Delgado manejó un 30%.

Delgado maneja cifras porque está desesperado. No proponemos metas concretas. Decimos que hay un gobierno que quiere asumir la responsabilidad política de erradicar la pobreza infantil en un proceso, con medidas concretas como el aumento de transferencias para hogares con niños menores, formación para los padres, 70 mil becas para educación media, universalización para niños de tres años. Esas metas tendrán su resultado. Hay que lograr el máximo posible.

¿El próximo período se podrá erradicar el 100% de la pobreza infantil?

Ojalá. Tiene que ser el objetivo.

Va a ser a partir de ahora el referente del sector más votado del país. Dijo que la política se ha personalizado mucho. ¿Cómo lo imagina sin Mujica, con la barra que queda?

Llevamos adelante un proceso de renovación generacional en el MPP. Planificamos esta transición. Pepe Mujica es un líder indiscutido mundial. El futuro de la 609 es el liderazgo colectivo, lo está siendo. Pepe siempre dice que los buenos dirigentes son los que dejan la barra en mejores condiciones. Hoy creo que lo somos. La bancada de la 609 es bastante joven y se ha seguido ampliando con incorporaciones como Blanca Rodríguez y Fernando Amado a la lista. Explicame de los últimos cinco años para acá cuáles son las contradicciones del MPP en la interna.

Para muchos es una paradoja que el MPP hoy sea una especie de pista del medio del FA.

No lo es. Pero hablo de contradicciones internas: históricamente tenías discusiones entre marenalistas y otros. Hoy no hay corrientes en la 609. Eso es el liderazgo que hemos construido un conjunto de compañeros, donde se construye política desde la diferencia y la fraternidad.

20241015 Entrevista a Alejandro "Pacha" Sánchez

Cuando quiso ser presidente del FA, Mujica apoyó a otro. Cuando iba camino a tomar la posta como cabeza de lista, presentaron con bombos y platillos a Blanca Rodríguez para los próximos 20 años. ¿Cómo hay que entender ese pasaje de posta? ¿Hay un retaceo de Mujica al Pacha Sánchez?

No, no. Hemos construido una muy linda relación con Pepe. Yo empecé a militar con él en el '96. Con 17 años me convocó Arturo Dubra para estar en su equipo de mateada y recorrí todo el país. Tenemos una relación de compañeros, donde ni hago todo lo que él me dice, ni él hace todo lo que yo quiero. Es un líder indiscutido del MPP al que escuchamos, pero también le discutimos. Él acuñó una frase: “Ellos hacen lo que quieren y yo lo que quiero”. Se ha generado un vínculo de lealtad pero no de obsecuencia. Me siento muy respaldado, ocupo su banca. Hay quienes piensan que la renovación es una carrera de postas en que uno la entrega y deja de correr. No lo entendemos así: entregá la posta y seguí corriendo al lado mío. Pepe es maravilloso en muchos aspectos y también se equivoca. Porque no es Dios. Como es consciente de eso, contribuye a que existan espacios que no le digan amén. Los viejos Pepe y Lucía son los artífices del recambio generacional, y claro que genera tensiones. Bienvenidas sean, porque aprendimos con ellos que lo importante es pensar todos los días, ser leales a un proyecto y no a una persona.

¿Tiene asidero la lectura de que Blanca Rodríguez tendrá un período en el Senado y que en 2029 puede terminar compitiendo con Lacalle Pou?

Puede ser. Contrario a cómo analizan algunos, siento en la decisión de Blanca una enorme generosidad, porque pone todo su capital al servicio de las transformaciones. Es una figura muy relevante y ahora tiene el desafío de afrontar cinco años dentro del sistema político. Hay una gran apuesta a futuro. ¿Cómo será? Dentro de cinco años hablamos.

Con Blanca en el Parlamento, Cosse de vicepresidenta, usted ha dado entender que le toca un período en el Ejecutivo...

Probablemente abandone el Parlamento.

¿Cómo se imagina el funcionamiento de ese Parlamento en el FA? ¿Se imagina gobiernos en disputa?

No. Me imagino mucha discusión política, como es la característica en el FA. Pasa que hay algunos que parecen tenerle miedo a la democracia. A Lacalle Pou le gusta mucho más el ordeno y mando. Pienso en un Parlamento que discuta con el Ejecutivo y mejore sus herramientas, no creo en el Parlamento de mano de yeso. Vamos a un gobierno que tiene que tomar decisiones relevantes en el país –y por eso Orsi es el indicado– van a requerir un mayor respaldo más allá del FA.