Javier Negre: quién es y cómo llegó el comunicador de derecha que encaró a Orsi y abrirá un medio en Montevideo

“A Grandío lo conocí por una nota que me hizo para su canal de YouTube. Me dijo: ‘Vente para acá’. Empezamos a hablar de Punta del Este, me dijo que había un feriado y así llegué el viernes, con tanta mala suerte que hubo mal tiempo”, narró el titular de La Derecha Diario para esta nota.

Grandío se definió alguien “muy metido en la sociedad de Punta del Este”, como “amigo” del intendente de Maldonado, Enrique Antía, y del exalcalde Andrés Jafif, dueño de una de las inmobiliarias más importantes del balneario.

Cuando el viernes llegó a Punta del Este, el español Negre se alojó en un apartamento facilitado por el argentino Grandío, confirmaron ambos, al tiempo que fue acompañado a distintos lugares del balneario por Nicolás Cáceres, un comunicador argentino dedicado a promocionar el sitio en Buenos Aires.

El comunicador y empresario de medios sostuvo que como le tocaron “días horrorosos” por el clima, reparó desde los medios uruguayos sobre “el candidato que venía liderando las encuestas” hacia las elecciones y le picó “el gusanillo periodístico” ante el acto político que Orsi iba a encabezar en Pando, “a una hora” de Punta del Este.

“Le dije a un amigo que había conocido esos días: ‘¿Me puedes acompañar?’”, continuó su relato Negre, en el entendido de que no conocía el país. Consultado respecto a quién fue su compañía, el español prefirió no brindar nombres para no “exponer” a su conocido.

El Audi azul

El auto en el que se trasladó Negre es un Audi azul que le prestó para ese fin el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Rolando Rozenblum, según confirmó el empresario a El Observador. “(A Negre) lo conocí el fin de semana, llegó como la mayoría de los periodistas que vienen a Punta del Este y me buscan (...) Presté el auto pero no tenía noción de lo que iba hacer. Me dijo que era para hacer una nota”, señaló al respecto el empresario. El periodista Eduardo Preve informó que Negre se desplazó en el Audi.

“Más de 30 periodistas por año caen acá y me buscan. Yo, como hincha de Punta del Este, le doy para adelante”, aseguró Rozenblum, quien puso como ejemplo que ese mismo día prestó tres vehículos.

El empresario agregó que como titular del International College de Punta del Este tiene una “conexión directa con la migración extranjera”. El periodista Grandío contó que en ese mismo centro educativo moderó el 11 de febrero de 2022 un talk show junto a su colega Manuel Adorni y el entonces diputado Milei.

Ante la polémica política encendida por Negre esta semana y su intención de abrir su medio con el respaldo de empresarios, Rozenblum garantizó que no tiene “ninguna intención de participar de ningún medio” y que junto a sus socios están convencidos de “no traer sus vocaciones políticas o ideológicas para adentro de la Cámara” Empresarial de Maldonado.

Negre defendió el “papel” de Rozenblum para “atraer turismo”: “Hablé con Marcelo (Grandío): ‘Necesito un vehículo para desplazarme en Punta del Este’. Me estuve manejando con ese auto, pero no hay ninguna intención de Rolando de apoyo (...); es un empresario valiente que atiende por igual a todos los periodistas, es un embajador de Punta del Este”.

Las preguntas

El comunicador español cobró notoriedad pública a partir de que abordó a Orsi frente al club Urupan de Pando el lunes. Según declaró a TV Ciudad el asesor de prensa del Frente Amplio, Martín Lees, lo que “más les preocupó en ese momento” es que el español “estaba acompañado por dos personas que notoriamente hacían las veces de guardaespaldas”: “Yo no he visto, en mis 30 y pico de trabajo, a ningún periodista uruguayo con guardaespaldas”, afirmó el ex reportero de Subrayado.

Consultado al respecto, Negre respondió que solo iba acompañado por una persona y que “no hubo pago de custodios”; sí admitió que ese hombre –cuya identidad prefirió mantener en reserva– “es grande” y “por su tamaño” puede haber dado a entender que desempeñaba ese rol.

El controvertido intercambio entre Negre y Orsi incluyó consultas sobre presuntos vínculos con Cristina Fernández de Kirchner, versiones todas que el candidato frenteamplista negó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/javiernegre10/status/1846898851250130966&partner=&hide_thread=false No han llegado al Gobierno y @OrsiYamandu quiere volver a los peores tiempos de Tabaré cuando hacía listas negras de periodistas. El comunismo no cambia https://t.co/Ii8gwpybPl — Javier Negre (@javiernegre10) October 17, 2024

Sobre esa escena, Martín Lees dijo a TV Ciudad: “Con el paso de las horas nos dimos cuenta que algunas cosas se emparentaban: el día anterior habíamos visto una entrevista al candidato del Partido Colorado, (Andrés) Ojeda, donde decía que el FA se asemejaba al kirchnerismo. Fue la primera pregunta que vino a hacer este señor cuando se cruzó con Orsi. Tendrá que ver o no, pero no es un hecho que para nosotros haya pasado inadvertido”.

El ex Subrayado reconstruyó que hablaron sobre que el español pretendía “hacer la cobertura de las elecciones” uruguayas: “Elogió muchísimo la campaña de Ojeda y la situación económica de Uruguay. Intercambiamos puntos de vista. Tuve claro en todo momento que él me estaba grabando”.

Negre dice al respecto: “(A Orsi) le hice tres preguntas que no me pudo contestar y lo que no imaginaba que antes de la publicación fuera a haber un operativo mediático desde el comando para señalarme”, acusó y explicitó su sensación de “inseguridad” tras la divulgación del edificio en que se alojaba. “La sociedad uruguaya está muy partida en dos, mucha gente me apoya pero mucha gente me llama provocador”, continuó el polémico comunicador, cuestionado en varios portales argentinos y españoles por su estilo.

En las últimas horas Negre abordó en el aeropuerto con la cámara encendida al consultor argentino Mario Riorda, uno de los principales de la campaña de Orsi –a quien ha referido como “rata kirchnerista”– preguntas similares como las que antes hizo al candidato. El video fue replicado en redes por Andrés Ojeda, quien ha acusado una “campaña sucia” en su contra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AndresOjedaOk/status/1846706895102296088&partner=&hide_thread=false Parece que @javiernegre10 pescó a @maRIOrioRDA escapándose hoy de Uruguay por el aeropuerto de Carrasco.

Esto quiere decir que estaba acá cuando salieron los vídeos de campaña sucia y @OrsiYamandu lo escondió!

Cada vez más turbio todo!

Quiero decirles que no les tengo miedo,… https://t.co/Ri5vtNCkrt — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 17, 2024

La publicación también fue levantada por la cuenta oficial del presidente argentino Milei. “Él repostea el 90% de las notas de La Derecha Diario, porque le encanta”, justificó Negre.

Del episodio se hizo eco su socio argentino Fernando Cerimedo, apuntado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística por su rol para propagar desinformación sobre un supuesto fraude en las elecciones de Brasil en que Lula impidió la reelección de Jair Bolsonaro. Cerimedo ha dedicado varias publicaciones a Orsi y a la denuncia presentada por el colorado Ojeda.

“El resumen es que si hubiera hecho en Punta del Este un buen clima, sol, hamacas para estar en la playa, y no aburrido, aseguro que jamás hubiera ido al acto en Pando”, concluyó el español Negre, quien anunció que a través de un “socio local” –cuya identidad prefirió mantener en reserva– ya fichó por una oficina “cerca” de la Intendencia de Montevideo para abrir La Derecha Diario en Uruguay.

El periodista argentino Grandío adelantó por su parte que Negre volverá a Punta del Este en el verano junto a su padre, actual vicegobernador de Marbella por el PP. “Queremos que gente de Europa visite Punta del Este. Me llama la atención que venga un tipo de Europa y cómo lo tratan por no ser del partido de Orsi”.