Orsi deslindó responsabilidad en campaña sucia denuncia por Ojeda: "Que enseguida haya apuntado contra mí es rarísimo"

"Termina perdiendo fuerza en la medida que lo que hacés es echar la culpa a otro", afirmó Orsi sobre esta acusación pública y llamó a Ojeda a "denunciar".

"Tiene todo el derecho del mundo como ciudadano a denunciar a quien sea. Me llama la atención, porque además yo ya digo que no tengo ningún tipo de responsabilidad… Además, si hay noticias falsas lo tiene que denunciar y está bien que lo haga", agregó el frenteamplista.

Luego se cuestionó el hecho de que Ojeda haya acusado a su campaña.

"Ahora, que enseguida haya apuntado contra mí es rarísimo. O es un poco la línea que se viene desde el domingo pasado cuando se prestó para un circo nunca antes visto", aseguró sobre la participación de Ojeda en el programa Santo y Seña (Canal 4) que recreó a Orsi con inteligencia artificial para sentarlo en una misma mesa con el colorado.

"Son cosas muy difíciles de seguir el hilo, me llamó la atención con la rapidez que me echó la culpa o que me responsabilizó. Creo que es parte un estilo que, creo, no nos conduce a mucho".

Orsi reconoció que Riorda es su asesor político y que también participó en las elecciones de 2019.

"Si hubo noticia falsa y esta persona fue la responsable, que (Ojeda) lo denuncie. Es un asesor desde hace tiempo. No nos consta (que haya sido el responsable)", afirmó.