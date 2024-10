Santo y Seña recreó a Yamandú Orsi con IA: ¿es legal esta práctica?

¿Es posible sancionar este tipo de prácticas que usan inteligencia artificial?

El abogado Pablo Schiavi, experto en derecho y tecnología, fue claro: en Uruguay, actualmente no existe una legislación que contemple específicamente el uso de la inteligencia artificial para recreaciones de figuras públicas.

Schiavi afirmó en MVD Noticias (TV Ciudad) que “hoy no tenés mayores cosas para hacer porque no está previsto ni siquiera lo que es inteligencia artificial en nuestro país”. Esto significa que, aunque este tipo de prácticas puedan resultar controvertidas desde un punto de vista ético o moral, no hay una norma legal que permita sancionar al programa por la recreación digital de Orsi.

"Claramente todos los que vieron el programa sabían que no era Yamandú Orsi el que estaba ahí presente. Ha habido campañas a nivel político en otros países, sobre todo en redes, donde realmente, si no te lo explicaban o no te lo avisaban, obviamente vos estabas induciendo error al público, no sólo en quién hablaba, sino en lo que decía", indicó. "Si fuera mi defendido Orsi, le diría que se lo tomara con humor", agregó.

Schiavi también mencionó que en otras jurisdicciones, como la Unión Europea o Estados Unidos, ya se están creando marcos regulatorios específicos para controlar el uso de la inteligencia artificial, incluyendo la protección de derechos de imagen y posibles sanciones por desinformación. Sin embargo, en Uruguay aún no se ha avanzado en esta dirección.