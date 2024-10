Andrés Ojeda dijo que denunciara "campaña sucia" en Fiscalía y habló de la mujer que lo acompañó y al que apuntaba el polémico video

Este miércoles, en Doble Clic, Ojeda señaló: "Alguien había invertido mucho dinero en un video que intentaba básicamente generar una campaña sucia o negativa", dijo.

"Cuando fuimos a mirar detectamos la cuenta, porque la pauta publicitaria masiva en internet no la puede correr cualquiera desde cualquier cuenta particular. Precisa una cuenta validada con determinadas características para poder hacer anuncios así", aseguró el candidato colorado.

"Luego nos dimos cuenta que era una cuenta de la empresa Quarq S.A, que corre publicidad. Ahí había varios videos que intentaban perjudicarme", relató.

"Y cuando nos vamos al primer video, entre los videos que pautaba había uno de alguien hablando en primera persona a cámara. Quién resultó ser un asesor argentino que se llama Mario Riorda, quién casualmente es uno de los que está en la mesa chica y asesora a Yamandú Orsi", continuó contando Ojeda.

Tras la explosión del hecho y tras el trabajo de los medios, según Ojeda, se "enteraron de varias cosas más". "Por ejemplo que había otra empresa más, que también corría pautas en la misma línea. Es incontrastable que alguien a diez días de votar, estaba haciendo una campaña que pareciera hecha por un usuario genérico que denunciaba una situación, pero en realidad es una acción política financiada", sostuvo.

Luego, Ojeda cita un artículo publicado por La Diaria y mencionó que "no solo corría la pauta de Riorda, sino que corría pauta publicitaria de Yamandú Orsi".

"Y después La Diaria le pone el sello y dice que el dueño de Quarq S.A ha sido y es socio de Riorda en algunos trabajos y ambos hoy son asesores del gobernador de Río Negro en Argentina", reveló.

"Lo que más me llama la atención es que consultado Orsi directamente, se desentiendo y dice que no tiene nada que ver, cuando en realidad si alguien puso o fraguó la presencia de un video de Riorda en el marco de una campaña negativa o sucia, yo estaría muy preocupado por saber quien quiso fraguarme como un responsable de una campaña sucia", dijo.

Para Ojeda es necesario que Orsi llame a Riorda para contratar si estuvo o no detrás de la campaña negativa y "si no está (Orsi) detrás de esto, denunciemos porque alguien quiso hacer parecer que tú (Orsi) estabas detrás de esto".

"No hay ninguna opción en la que el Frente Amplio (FA) haga lo que está haciendo", aseguró el candidato colorado.

La supuesta pareja de Ojeda

"Me sindican a mi una pareja que yo no he presentado, ni he dicho que lo es, ni nada por el estilo. Y si cada persona que yo vea, salga o algo por estilo va a ser publicada como novia y encima me van a sindicar un contenido y me la van a radiografiar...", dijo refriéndose a la supuesta pareja que aparece en la pieza publicitaria.

Consultado por si las fotos de la mujer que la relacionan con la caza eran reales, Ojeda dijo que "ese es un tema de ella", aunque admitió que la conoce.

"No desmiento conocerla, lo que estoy diciendo es que ella no es mi novia. Ahora bien en cualquier caso, ¿llegará ser pareja mía el día de mañana? No sé si llegará hasta ese lugar, capaz que no", aseveró.

"Lo que hace también evidente que hay una intencionalidad es que todos los sectores del FA salieron monolíticamente a decir que: 'esto no nos importa, no nos vamos a meter', pero ninguno explica nada", cerró.