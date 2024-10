Yamandú Orsi sobre las encuestas en la recta final de la campaña: "El panorama es auspicioso" para el Frente Amplio

" Las encuestas son como el perfume que está en el ambiente. Puedes tener alguna idea de por dónde viene la mano pero no tenés la certeza de lo que está ocurriendo. Son señales fuertes, no quieren decir más que eso ", advirtió primero.

"Desde hace un par de años veníamos analizando cómo estábamos hace cinco años atrás y todas nos indican que estamos, por lo menos la menos optimista, 2 o 3 puntos arriba. Y el promedio (de las encuestadoras) te habla de 4 o 5 puntos arriba que hace 5 años", argumentó sobre la intención de voto del Frente Amplio en esta campaña en comparación con la anterior.

La última encuesta presentada, que fue de la consultora Factum, registró una intención de voto del Frente Amplio de 44%, por encima del 38% que tenía a esta misma altura en 2019.

"Vas avanzando en el tiempo y se sigue manteniendo", aseguró sobre la estabilidad de la izquierda en esta campaña e insistió en que "todo indica" que está "unos escalones arriba". "El panorama es auspicioso", resumió.

Los datos de todas las encuestas que han salido hasta ahora los podés ver en esta nota.

La acusación de campaña sucia de Ojeda

Orsi también fue consultado sobre la acusación del colorado Andrés Ojeda, quien apuntó al Frente Amplio y al asesor político Mario Riorda por una supuesta campaña sucia en su contra.

Al respecto, el candidato frenteamplista dijo no tener "mucho conocimiento" sobre el tema ni saber si Ojeda "hizo la denuncia".

"Rechazo de plano cualquier campaña sucia, las fake news, ahí no se puede tener dos opiniones. Lo sufrí durante meses, porque no fue una supuesta denuncia. Me denunciaron directamente por algo que no había ocurrido. Que lo denuncie y lo acompaño", afirmó.

Y dijo que cuando él fue denunciado falsamente no denunció a nadie en particular: "No ayuda".

"Sin mucha prueba me acusa. Lo peor que puede hacer es echarle nafta o leña al fuego", agregó.