Javier García apuntó contra Yamandú Orsi y dijo que "es el candidato del PIT-CNT"

El exministro de Defensa y senador del Partido Nacional, Javier García , criticó al Frente Amplio ( FA ) y en particular a su candidato a la Presidencia, Yamandú Orsi , al cual lo catalogó como "el candidato del PIT-CNT" . El nacionalista también se refirió a cómo se está desarrollando la campaña política de cara a las elecciones y al rol de la coalición.

"Yo no comparto que sea una elección fría, creo que es diferente en movilización", dijo García acerca de la campaña en entrevista con Radio Sarandí y añadió que, a su parecer, no hay un "10% o 15% de indecisos", sino un porcentaje de gente que "no dice a quién" va a votar.