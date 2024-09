Javier García dijo que el anuncio de Oddone es una "operación rescate" por la "falta de liderazgo" de Orsi y recordó la carta que firmó el economista

Según dijo el jerarca en entrevista con Arriba Gente (Canal 10), el FA "no tenía previsto" anunciar a Oddone , pero la "indefinición" y "falta de liderazgo" de Orsi con respecto al plebiscito contra la reforma de seguridad social "generó subidas en el dólar, generó movimientos en el mercado de capitales, inversores que dejaron de invertir por la incertidumbre que genera el FA" y esto llevó a tomar una decisión de "apuro" para "rescatar" a Orsi.

frente amplio "No es bueno prometer que no se van a aumentar impuestos", dijo Oddone tras ser confirmado como eventual ministro de Economía de Orsi

Según García se "consolidó" que dentro del FA "hay dos equipos económicos". "Lo que dijimos que iba a pasar, ayer lo tuvieron en la foto", dijo el exministro en alusión a la no participación del Partido Comunista en el anuncio de Oddone como eventual ministro.

"La semana pasada el economista participó de una conferencia y allí dijo: 'Si se llegara a aprobar esto es un tema grande, pero no es el fin del mundo, en todo caso Uruguay ya tuvo experiencias de manejar crisis grandes como la del 2002'. Es grave, ¿no?", dijo y agregó: "Si usted sabe que puede ser cosas esa crisis, ¿por qué no lo evita?".

"Oddone sabe cuáles son las consecuencias de esto (el plebiscito) y por el cargo cede a sus convicciones", dijo.

Consultado por si lo que hizo el economista ayer fue "mentirle a la gente", Javier García dijo que "relativizó" lo que antes había expresado "hace un mes".

Tras esto, mencionó que la "libertad de acción" propuesta por el FA es un mecanismo para "lavarse las manos". "Los partidos políticos ante los problemas, los desafíos, tenemos que decir lo que pensamos", afirmó.

Para García el Frente no se pronuncia porque "los que mandan en el partido" (dijo en referencia al PIT-CNT, Partido Comunista, Partido Socialista) no se lo permiten, porque "no pueden pronunciarse".

"Es una irresponsabilidad que los que saben (de las consecuencias del plebiscito) callen, omitan o relativicen", cerro.