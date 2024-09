"No es bueno prometer que no se van a aumentar impuestos", dijo Oddone tras ser confirmado como eventual ministro de Economía de Orsi

El economista Gabriel Oddone , que fue presentado como ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones , dijo que una eventual aprobación del plebiscito de la seguridad social "no es el fin del mundo" , aunque si es "una situación compleja".

El economista dijo además que tienen "la responsabilidad de trasmitir que Uruguay es un país serio y responsable, que ha sorteado una serie de dificultades en el pasado muchas más complejas".

"El grado inversor uruguayo lo tiene el sistema democrático uruguayo y que eso va a seguir existiendo cualquiera sea el resultado que tenga lugar en el plebiscito", aseguró.

"Lo mejor que podemos hacer desde el sistema político, es trasmitir lo que pensamos del tema", dijo el economista que ha sido crítico con la propuesta, pero también dijo que se debe estar "en condiciones (de gobernar) con cualquier resultado que emerja".

"La agenda que hemos construido con el equipo y que hemos contribuido con otros compañeros del FA, no está asumiendo la necesidad de aumentar impuestos", añadió el economista.

Sin embargo, también dijo que "en materia impositiva en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo, en particular prometer que no se van a aumentar impuestos".

Esto debido a que a su criterio, "hay instancias que están fuera del control del país, por las cuales uno puede terminar teniendo que hacer modificaciones de naturaleza tributaria".

"En principio no es el objetivo de la política económica del gobierno del FA modificar aspectos tributarios sustanciales, salvo que estén jalonados (estimulados) por el escenario internacional", sentenció.