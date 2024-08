Bergara, Oddone, García, Lorenzo, Ferreri: 112 expertos en economía del FA en contra del plebiscito por seguridad social

Los Frenteamplistas por el No entienden que la reforma que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou "es injusta y no soluciona los principales problemas existentes", pero que el plebiscito que propone la central sindical "tiene consecuencias injustas y genera efectos socialmente regresivos". "Es una promesa cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro y que generará impactos negativos", dice la página web del grupo de frenteamplistas.