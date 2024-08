Dirigentes colorados saldrán "puerta a puerta" a defender la reforma jubilatoria y rechazar el plebiscito

Quienes lo apoyan deberán colocar junto al voto una papeleta que será blanca con letras negras. Hasta ahora, solo el Partido Comunista (PCU), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) anunciaron que ensobrarán . El resto del sistema político no lo hará.

Y si bien el PIT-CNT aún no terminó de definir cómo será la campaña para promoverlo , en el oficialismo varias voces decidieron empezar a salir para “informar a la población” de las consecuencias de su aprobación.

Uno de los grupos que comenzará un “puerta a puerta” para rechazar el plebiscito y defender la reforma jubilatoria votada en esta administración es Batllistas. El sector impulsó la precandidatura de Tabaré Viera en la interna del Partido Colorado y recientemente se sumó a Vamos Uruguay de Pedro Bordaberry.

El prosecretario del Senado y candidato a diputado por Montevideo, Adrián Juri, dijo a El Observador que saldrán a trillar los barrios para dar a conocer su posición y señalar los efectos negativos del plebiscito.

1704396179129.webp Adrián Juri Adrián juri

“Hemos conversado con varios compañeros de distintas agrupaciones porque nos parece más que importante que la gente entienda lo grave que puede ser que caiga el sistema previsional actual”, señaló.

A su vez, expresó que el “PIT-CNT y el PCU quieren hacer lo mismo que los Kirchner en Argentina, destruir todo lo que está bien, eliminando las AFAP”.

“Es lo mismo que hizo Maduro en Venezuela, expropiar, expropiar y expropiar sin fundamento ninguno. ¿Qué van a hacer con la plata que le saquen a cada uno de los uruguayos? Eso no lo explican”, dijo.

Juri se reunirá con su agrupación este lunes a la noche para marcar lineamientos y comenzar lo antes posible a recorrer barrios.

Comando específico

Más allá de esta iniciativa, los partidos que integran la coalición discutirán si arman un comando específico para el tema o si se pliegan a la estrategia que realice el presidente Luis Lacalle Pou. Los partidos se reunirán este lunes a las 5 para intercambiar opiniones y estrategias sobre los plebiscitos. La invitación fue realizada por la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio.

El quinto numeral del artículo 77 de la Constitución dice que el presidente y los miembros de la Corte Electoral no podrán “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

El mandatario, avalado por varios constitucionalistas, entiende que la restricción no alcanza al plebiscito, ya que lo que se busca reformar es una ley que fue aprobada en su gobierno.

A principios de julio, el presidente dijo a El País y Búsqueda –los medios que viajaron a Paraguay a la cumbre del Mercosur– que su intención no era “hablar de política” sino de la importancia de mantener vigente la ley porque está en juego "el sistema" jubilatorio. “La voy a defender”, afirmó.

Dos encuestas

La semana pasada, las consultoras Opción y Cifra presentaron sus dos últimas mediciones de opinión pública acerca del tema. Ambas señalan que el plebiscito no sería aprobado aunque difieren en los números.

En el caso de Cifra, el 48% está a favor de reformar la Constitución y el 29% en contra. El 23% restante no tiene opinión sobre el tema.

“La mayoría absoluta de quienes piensan votar al Frente Amplio está a favor del plebiscito (55%), pero también lo está una mayoría relativa (45%) de quienes piensan votar al Partido Nacional y de los indecisos (39%)”, señala el informe.

Opción, en tanto, dice que un 41% está a favor del plebiscito, 38% en contra y 21% no sabe o no contesta. “Algo menos de la mitad del electorado indefinido debería volcarse en favor de la reforma constitucional” para ser aprobada, dice el análisis.

El trabajo señala que un 53% de los frenteamplistas votará (23% no lo hará y 23% no sabe). A diferencia de Cifra, la consultora dice que solo 18% de los blancos aprobarán el plebiscito mientras que 62% está en contra y 21% no sabe.

“La situación es hoy desfavorable para los propulsores del plebiscito, no solo por la distancia respecto al objetivo de alcanzar la mayoría absoluta sino también debido a la postura contraria al plebiscito que tienen la totalidad de agrupaciones y líderes principales de la Coalición Republicana y a la fuerte división interna al interior del Frente Amplio”, mencionó Rafael Porzecanski.

Pese a esto, el poder de movilización de los “sectores políticos y sociales” que impulsan la propuesta y la “fuerte división ciudadana en torno a la reforma de seguridad social implementada” dejan por el momento “abierto el escenario”.