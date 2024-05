Habló la fiscal Alicia Ghione tras el escándalo por los chats entre Iturralde y Penadés: "Duermo tranquila"

"Porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz que la tenía sumergida. Hay que presionarlo. Hay que empujarlo que se caga y se va", dijo Iturralde sobre el fiscal de Corte, Juan Gómez.

El presidente del PN destacó el trabajo de Ghione en investigaciones que afectaron al partido, como las de los intendentes de Colonia y Durazno, Carlos Moreira y Carmelo Vidalín, y una violación grupal a una adolescente en una fiesta en abril de 2022 por el referéndum a la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Con Alicia la tienen porque no procesó un impresentable Cr (sic) de Carlos Moreira, Archivó la causa de Cacho de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del Cacho, y la semana pasada archivo (sic) lo de la violación en la fiesta de la LUC en lo de Del Pino. Siempre crack y en lo de la fiesta una monstrua", dijo Iturralde, según Búsqueda.

Ghione dijo que está "muy tranquila" respecto a cómo se desempeñó en esas investigaciones. "En las causas que veo que nombra, sí participé, hice lo que tenía que hacer", aseguró.

“Yo duermo tranquila. Lo que digan del enchastre… Bueno, es parte de investigar a alguien con poder se ve. Entiendo que en esas causas nunca hice nada incorrecto, hice todo lo que tenía que hacer. Que las revise otro colega", indicó la fiscal.

Ghione contó además que Iturralde –quien renunció este jueves a su puesto tras la publicación de Búsqueda– la llamó este miércoles y le contó la noticia que iba a salir.

"Los fiscales votamos una cosa, votamos otra, o no votamos. No nos corresponde militar y yo no milito", afirmó, pero dijo que puede ser “amiga de alguien que pueda ser diputado, senador o hasta presidente, que no es el caso".

“No por eso soy corrupta", sostuvo. "Siempre que hay causas que se mediatizan, parece que todos los fiscales somos corruptos. Que la gente piense lo que quiere".

"Conozco gente del Frente Amplio de toda la vida. En todos los gobiernos del Frente Amplio con los derechos humanos de los niños, de la trata, hasta tengo un premio del Ministerio del Interior durante el ministerio de (Eduardo) Bonomi", afirmó.

Finalmente, fue consultada sobre si tiene el apoyo de la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, –que suplanta a Gómez, de licencia por un problema de salud–. "Por ahora tengo todo el apoyo", dijo Ghione e indicó que los fiscales tienen "indepednencia" y que el jerarca no sabe el detalle de cada investigación.

La fiscal, molesta por el "enchastre" terminó diciendo: “De aquí en más cuando toque una causa del Partido Nacional voy a pedir una extensión… Es tal el ataque".