Álvaro Delgado: "Si el FA entendió el mensaje debe cambiar el chip de confrontación a colaboración" pero si no "no voy a permitir que el Uruguay se tranque"

Soy respetuoso del trabajo profesional de los encuestadores y leo todas las encuestas porque es mentira si un político te dice que no lee. En octubre estaba convencido que había una mayoría silenciosa que votaba por la continuidad y votó contra los pronósticos de las encuestas. Ahora la misma mayoría silenciosa va a votar continuidad y darle a la coalición la responsabilidad de gobernar.

¿Ve un resultado ajustado?

Con mucho humildad lo digo, creo que quizás pueda ser igual o superior la diferencia que la vez pasada. Al final la gente va a valorar y evaluar si está mejor que en el 2019, si consiguió laburo, si se siente más segura, si pudo hacer algunas cosas que quería... en definitiva, las cosas que hizo este gobierno son las que van a determinar el voto.

¿Espera poder irse el domingo habiendo festejado? Que no se repita lo que pasó en 2019 de que Luis Lacalle Pou no pudo celebrar porque Daniel Martínez no reconoció la derrota hasta el conteo de los observados.

Quiero ganar por la mayor diferencia posible obviamente, pero eso lo va a determinar la gente. Nosotros siempre vamos a actuar con responsabilidad y los festejos en Uruguay son muy republicanos.

Más que la alegría, ese día me imagino que te cae sobre los hombros una gran responsabilidad que quizás ni te le imaginas que es ser presidente de la República electo, que después por encima de vos no hay nadie en la toma de decisiones y tenés que hacerte cargo.

Octubre dejó un escenario en el que la coalición tuvo más votos como proyecto político, pero el Frente Amplio obtuvo más bancas. ¿Los hace pensar en competir juntos?

Obviamente. Hace pensar en el sistema electoral. Nadie cuestiona que es así: cuando tenés un lema más grande, comés los cocientes y los restos. Lo demás implica avanzar hacia un proceso que necesita maduración y creo que vamos a ir escalonándolo. He planteado generar una mesa de la coalición, hay 5 años de experiencia de gobierno y en esta elección de mayo hay 3 departamentos que se presentarán con el lema Coalición Republicana.

Es un abismo respecto a 2019. Era impensable hacer una gira en conjunto por 19 departamentos en una semana y que legisladores se mezclaran recorriendo el país como ocurrió ahora.

Ninguno de los dos tiene mayoría. Has hablado de que querés convocar a Orsi si ganás. ¿Por qué Orsi?

Es un gesto de mucha humildad republicana pero muestra la civilidad del Uruguay. Invitarlo a tomar unos mates como candidato con el cual competimos el día anterior y representa una cantidad de sensibilidades de los uruguayos.

El 27 de octubre la gente nos dio dos mensajes: la coalición volvió a ser el proyecto político más votado por cuarta vez y nadie tiene mayoría en el Parlamento. Muchos dicen 'va a ser una tranca', pero para mí es una oportunidad. Desde el '99 para acá todos los gobiernos tuvieron mayoría parlamentaria por la vía que fuera. Todos tenemos que cambiar el chip y más que el presidente de la mayoría, quiero ser el presidente de los acuerdos. Ir a buscar acuerdos en temas nacionales con luces largas. Puse los casos de primera infancia y pobreza infantil, pero discapacidad, energía. Lo importante no es quién sino cómo. Después quién lo ejecuta, veremos los mejores en cada caso.

¿Eso cómo se compatibiliza con las críticas que has hecho? En el debate habló de que el Frente es "menos amplio" o que no tiene cortafuegos.

Una cosa es lo que yo creo, siento y pasa, y otra es reconocer después de la elección que a Orsi lo votaron muchos miles de uruguayos que hay que respetar y escuchar.

¿No se hieren sensibilidades previamente con esos comentarios?

No, podés decir lo que decís en términos de debate político, pero nunca entré en temas personales, descalificaciones o agravios que hagan irreversibles el relacionamiento. Nunca lo hice ni lo voy a hacer.

20241120 Entrevista a Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por la Coalición Republicana. IG Foto: Inés Guimaraens

¿Dónde piensa que puede haber gente idónea del FA para incorporar al gobierno? En un momento habló de Cristina Lustemberg y eso generó todo un ruido.

Creo que un ruido innecesario, pero no hablé de gente sino de acuerdos. Ahí es donde debemos cambiar el eje de la discusión. Primero los acuerdos. Nos ponemos de acuerdo todos los partidos en trabajar en primera infancia, en los qué y en los cómo y después quien lo ejecuta. Puede ser de la coalición y en alguno puntualmente puede que no sea. Lo menos importante siempre son las personas, lo importante son las políticas y que todos las respaldemos

¿Cómo será la negociación política de un gobierno suyo? ¿Enviando proyectos de ley ya consensuados previamente y que luego el Parlamento le haga los cambios que pueda pero que ya haya un consenso o que toda la negociación se dé en el Parlamento?

Es importante tener la presidencia de la República por lo que hacés y lo que evitás. Muchos proyectos, sobre todo los más sensibles, necesitan iniciativa privativa del Ejecutivo: impuestos, presupuesto, venias. Serán acuerdos que se harán desde el Poder Ejecutivo con los ministros y con los partidos políticos de la coalición, y desde la coalición con el Frente Amplio en algunos temas. En otros la letra chica la hará el Parlamento.

Asumí y entendí el mensaje, nadie tiene mayoría. Si el FA entendió el mensaje debe cambiar el chip de confrontación a colaboración. Ahora, también es verdad, que no voy a permitir que se tranque el Uruguay.

No es el caso porque ahora no tiene mayoría ningún partido político en el Parlamento pero me acuerdo del balotaje pasado que Yamandú Orsi era jefe de campaña de Daniel Martínez y la coalición tenía mayoría amplia en las dos cámaras, y cuando decían por qué votar a Daniel Martínez el argumento de Orsi era 'eso no importa porque hay un reflejo donde nadie va a trancar el Uruguay ni dejar rehén a la población'. Si servía antes, sirve con más razón ahora que nadie tiene mayoría así que yo espero ese reflejo republicano.

¿Le está reclamando coherencia a Orsi en caso de que pierda?

Si valía antes, cuando no tenía mayoría, vale ahora, cuando nadie tiene mayoría. Con esa actitud voy a estar, pero si no cambian ese chip y no asumen que Uruguay cambió y el mensaje de la gente es este, no voy a permitir que se tranque al Uruguay, vamos a seguir gobernando y hacer lo que hay que hacer.

¿Cómo?

Los presupuestos se mantienen y las venias no se votan porque no se mandan. Siguen los mismos en los organismos de contralor y entes autónomos. No es lo que quiero.

"Asumí y entendí el mensaje, nadie tiene mayoría"

¿Qué otros mensajes dejaron la votación de los dos plebiscitos partiendo de la base de que ninguno de los dos salió pero tuvieron una votación considerable?

Me sorprendió el de allanamientos nocturnos. Había un clima y quizás mucha gente, interpreto yo sin tener datos empíricos, que al haber dos plebiscitos mucha gente por miedo a confundirse no votó a ninguno. Esa es mi impresión. Quizás faltó ser más didáctico en la propaganda porque uno sentía la sensación de que allanamientos nocturnos había más voluntad positiva.

No debería el próximo gobierno tratar de modificarlo.

Tenemos un mensaje de la gente. No soy de los que le enmienda la plana a la soberanía popular. Me preocupa cuando incluso el propio candidato del FA dice que van a insistir con algunos temas que la gente dijo que no votando.

¿A qué se refiere específicamente?

Al tema del sistema no lucrativo de seguridad social. Hay dirigentes del FA hoy diciendo que hay que insistir en cambiar la normativa. Tienen un solo mecanismo para eso que es eliminar las AFAP vía legal. Ahí me voy a plantar porque es no reconocer la voluntad popular.

Me preocupa, y por eso era la pregunta del debate, qué va a pasar con algunos aspectos de la LUC también ratificados por la ciudadanía. Orsi expresamente manifestó que quiere que los sindicatos de la educación vuelvan a gobernar la educación. Eso es desconocer la voluntad popular, que no solo votó una ley, sino que además hubo un referéndum con ese tema y la gente lo ratificó.

Así como Orsi dice que van a retomar los docentes a la gestión de la ANEP, también dijo en el debate que continúen las AFAP con su lucro. ¿Por qué en un momento la palabra vale y en otro no?

Lo que pasa es que dijo algo más. Habló de la voluntad soberana de la gente. ¿Entonces la voluntad de la gente la respetas si te sirve, y no la respetas si no te sirve?

Con respecto a lo demás, en este caso sentí –y no puedo interpretar otra cosa– voces del FA de primera línea hablando de buscar por una vía legal lo que no había podido por vía plebiscitaria. No ponerlo en la Constitución, pero vos podés derogar el sistema previsional por otra ley, porque es una ley de 1996 que fue ratificada ya dos veces.

Me genera mucho riesgo. Todo el Frente Amplio me está generando incertidumbre, hay un enorme signo de interrogación arriba del Orsi, su candidatura, su proyecto político y su modelo.

¿Cómo debe tomarse la mención a Rafael Radi en el debate? ¿Cómo una manifestación de interés o una conversación que ya tuvo?

No, como un ejemplo. Tengo una relación personal y profesional de respeto y afecto por Radi. Fue muy generoso con el Uruguay en el GACH. Siempre me habló de su interés de que Uruguay tenga políticas estables en materia de investigación y desarrollo. Al frente de eso, que debería ser una política de largo plazo, deberíamos poner gente que esté por encima de los partidos, técnicamente competente e indiscutida de cualquier tipo de sesgo. No le estoy ofreciendo nada ni me corresponde. Sería una falta de respeto hacérselo. Mañana, si hay un gobierno y llegamos a un acuerdo todos los partidos políticos en ese sentido, capaz que será otra cosa.

Había hablado de la posibilidad de designar ministros en el balotaje. ¿Por qué al final no lo hizo?

Porque preferí concentrarme en las políticas y después ponerle nombres. El mensaje del 27 fue un mensaje donde más que mayoría necesitamos acuerdos y no tiene que ir a lograr un acuerdo con la cabeza bien amplia. Si empezás a hablar de gente te empezás a condicionar. Vamos a definir primero la política, los acuerdos, y después le ponemos nombres.

"Todo el Frente Amplio me está generando incertidumbre"

Has valorado el apoyo que dieron todos los socios de la coalición. ¿Cómo se traduce en el gobierno? ¿Los vas a ponderar matemáticamente?

Todos van a estar en el Poder Ejecutivo. Hay una línea de base que es esa. Después veremos cómo, pero la ponderación es a partir de esa base.

¿Cómo tomó la decisión de Carolina Ache de no votarlo?

No tengo comentarios para hacer, tengo mucho respeto a ella y su familia. La libertad es libre.

¿Qué sensación le dejó el debate?

He dicho públicamente que me hubiera gustado un debate diferente, más interactivo, que se pudiera preguntar cruzado y fuera más dinámico y entretenido para la gente. Lamentablemente era la única instancia, no habíamos tenido otra porque el candidato del FA había decidido no ir a ninguna. Esta semana había otra instancia prevista pero la cancelaron después de decir que sí. Dije aprovechémosla, no es la que queremos sino la que podemos.

¿La aprovecharon?

Creo que sí, que el mensaje final que di fue de pedirle la confianza a la gente.

¿Fue un error mencionar a Danilo Astori y que el programa del FA no tenía la palabra represión?

No, porque programa del FA no hay. Han sido bases programáticas varias. El candidato hace referencia a las 48 propuestas de Colonia que no hablaban de represión. Más allá de la palabra, el FA tiene un problema ideológico con la represión, una visión romántica de la delincuencia donde habla de las causas del delito. El FA fracasó en las dos cosas: en tratar las consecuencias y las causas.

El otro tema... podría haber nombrado a Oddone o a cantidad de gente que está de acuerdo con la reforma...

Pero Astori es Astori.

Pero eran gran parte de su equipo y creo que en esta reforma está reflejado en gran parte esa lógica –lo digo con mucho respeto– astorista de responsabilidad en materia económica para con el país sin medir costos políticos. Lo dijo Oddone muy bien, 'no es todo lo que yo quisiera pero hubiera aconsejado al FA votarla, era necesaria. Dijo que es una reforma que tuvo diálogo social y que fue 'muy a la uruguaya'. Me quedo con eso.