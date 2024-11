"No hables de los muertos", "esperaba más" y "mentiroso": la intimidad del debate entre Orsi y Delgado en las sedes partidarias

El postulante del Frente Amplio tuvo en total 34 minutos –divididos en distintos bloques– para convocar a elegir entre “un país estancado o un cambio seguro que no será radical”, el mismo tiempo que tuvo el candidato de la continuidad para polarizar entre “un modelo que retrocede en ideología” y otro “que ofrece garantías, futuro y desarrollo”.

Los dos bandos sí tuvieron en común la poca efervescencia en el público más militante –salvo la Juventud Frenteamplista en la planta alta de la Huella de Seregni, que fue bastante más expresiva que la dirigencia apostada en el primer piso–, aplausos a menudo protocolares y tibios cantos de “presidente, presidente” al final de un debate que casi no escaló en los tonos ni tuvo grandes picos de emoción.

Bolazos, hospitales y asentamientos

El mensaje grabado del presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, aparece en los televisores y los ¡shhh! se multiplican en la Huella de Seregni y en Colonia y Río Branco en la sede central de la lista de Delgado.

Dirigentes y militantes, jóvenes y veteranos se acomodan en las sillas cuando Orsi toma la palabra. Mientras el silencio reina en la 404, los aplausos se apoderan de la sede del Frente Amplio. Algunos aprovechan a filmar con sus celulares.

WhatsApp Image 2024-11-17 at 20.34.45.jpeg

Hay una tensa calma. Los más incrédulos dicen que las cartas están echadas. Otros que los indecisos no están viendo pero que hay que llegarles aunque sea con los recortes.

En Colonia y Germán Barbato la risa manda en el arranque del primer bloque temático, en el que hablarán sobre vivienda, salud, deporte, cultura, discapacidad. El nacionalista dice que es “como una entrevista de trabajo” y una militante reacciona: “Le salió el empresario”. Otra hace con las manos un gesto de qué bolazo. “Yo no contrato un presidente… el país no es una empresa”, escribe en X Patricia Kramer, una de las asesoras más cercanas a Orsi.

En la otra sede, el presidenciable levanta aplausos al decir que “se quiere hacer cargo”. Es una cita a Luis Lacalle Pou, el líder de todos los que están ahí, el ícono sobre el que Delgado proyectó toda su campaña. Los más atentos ya se dieron cuenta que tiene puesta la misma corbata verde que usó el presidente cinco años antes en su debate con Daniel Martínez.

Orsi sorprende al anunciar la construcción de un hospital en la costa de Canelones que sea referencia para los que viven a mitad de camino entre Montevideo y Maldonado. Es una idea que se había guardado cuando presentó las 48 prioridades para gobernar en Colonia y que coincide con parte del oficialismo: Laura Raffo también la había anunciado al presentar las propuestas de Espacio País.

El frenteamplista levanta aplausos con una pregunta: “¿Por qué en este período de gobierno se dejó caer Casa de Galicia?” En el Centro, una militante nacionalista hace gestos de reprobación.

Delgado dice que encontraron 218 mil personas viviendo en más de 650 asentamientos y Graciela Villar grita “¡no hay un censo que los respalde!”. En el grupo frenteamplista "cabezas de lista" reenvían un chequeado rápido y minutos después Lucía Etcheverry dirá en X que el dato es “falso” y el número “caprichoso”. “No hay ningún dato real aportado por el gobierno y el Ministerio de Vivienda que pueda sostener esa afirmación como válida”, escribirá.

En la izquierda se enfurecen y le gritan “mentiroso” a Delgado cuando habla de récord de entrega de medicamentos.

A las 21.18, con el primer bloque por terminar, a los celulares de los dirigentes comienzan a llegar los primeros recortes en video que con los hashtag para tuitear. #ElPróximoPresidente para los de Delgado y #OrsiPresidente para los partidarios de Yamandú.

Tras celebrarle la pregunta de “¿dónde están las 50 mil viviendas que prometieron?”, Orsi habla de fomentar el teatro independiente y los nacionalistas reaccionan comentando que busque un “problema real”.

Delgado habla de la ausencia del FA en inauguraciones como el Hospital del Cerro y en la Huella le contestan con silbidos. Tras escuchar el nombre de Valeria Ripoll, el reproche hace que sea inaudible una frase de Delgado que –como contrapartida– despertará la mayor ovación en la casa de la 404: “La elegí yo, no me la eligieron, y tampoco es un repuesto”.

WhatsApp Image 2024-11-17 at 20.40.52.jpeg

“Golpe bajo” y “mentiroso”

Delgado dice que la administración Lacalle Pou dejará al país con menos violencia, y en la izquierda no se quedan callados. Algunos lo cuestionan mientras otros ríen de bronca. Una de ellas es Gabriela Valverde, asesora en temas de seguridad. Irónico, Luis Garibaldi festeja como un gol al escuchar la mención a Eduardo Bonomi por parte del blanco. “Ahora sí”, dice como si el exministro fuera un “cuco” cantado que iba a salir.

Orsi, segundo en este bloque, menciona que sus enemigos son el narcotráfico y la corrupción y se lleva una ovación donde juega de locatario. En la cancha visitante no se mueve con tanta comodidad: “¡ehhhhhh!” dice una joven cuando lo escucha decir que la izquierda siempre respaldó a la policía.

En la sede blanca sienten que el frenteamplista comenzó a disparar munición gruesa: habla de que cada 15 días entra un niño a un hospital herido de bala y pregunta por qué si la seguridad estuvo “tan bien” hubo 43 jefes de policía. En la izquierda celebran.

La responsable de prensa del Partido Socialista, Isabel Jorge, anticipa que el blanco empezará hablando del Frente Amplio y estallan las risas cuando el vaticinio se cumple. Será una constante de la noche.

El expresidente del BROU, Jorge Polgar, se para de la silla y con el puño apretado grita como un gol cuando Orsi habla de que “los escándalos más grandes” del período se refieren a la emisión de pasaportes y tuvieron como escenario la Torre Ejecutiva. En Colonia y Río Branco los nacionalistas le gritan “andá tarado” mientras otros dicen que “era obvio” y que fue un “golpe bajo”.

Los moderadores mandan la tanda. Los asesores entran a conversar con los candidatos y en las sedes los militantes y dirigentes aprovechan para salir a fumar. Los que salieron a comer por 18 de Julio ni se enteran que hay debate: en la tele de La Pasiva están pasando fútbol.

El exintendente tiene una novedad para el comienzo del bloque sobre economía. Dice fuerte y claro que no van a aumentar impuestos y en el silencio de la Huella se escucha fuerte un “opaaa” y un “te la jugaste Yama”. Es la primera vez en toda la campaña que lo afirma en esos términos, lleva más de un año achacándole a Delgado que es “irresponsable” prometerlo sin ser “un adivino” de cómo será la coyuntura en el futuro.

debateYO14.jpg Rodrigo Viera Amaral, Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)

Delgado le retruca que está contradiciendo a su candidato a ministro de Economía y las Bases Programáticas del Frente Amplio, y exhibe una captura de El Observador que recuerda la posición de Gabriel Oddone sobre el tema. Fuentes del comando frentista indicaron para esta nota que ante las suspicacias instaladas por el oficialismo entendieron necesario dar la “certeza” de que no van a aumentar impuestos.

En 18 de Julio y Martín C. Martínez, en la sede de la lista 71 –el Herrerismo– reparten pizzas junto a Coca Cola. Unas treinta personas lo miran con calma y se ríen cuando Delgado muestra las gráficas con la “contradicción” de Orsi.

Orsi se lleva los mayores aplausos y silbidos de la Huella cuando le pregunta a Delgado si esta administración va a “devolver” el 2% de IVA que incrementó en compras con tarjeta. "¡Bien metida Yama!", grita Polgar y el herrerista Gustavo Sánchez dice que no, no, no al escucharlo.

El batllismo, las AFAP y Astori

Al comienzo del cuarto bloque, una nueva mención al Frente Amplio por parte de Delgado despierta risas en la izquierda. El excolorado Fernando Amado hace muecas de incredulidad cuando escucha al blanco hablar del "talante batllista" de Robert Silva al frente del Codicen. La barra orsista aplaude al escuchar que manda a sus hijos a la escuela 136 de Salinas.

En la casa del Herrerismo reaccionan al ver a Orsi decir que va a darle mayor apoyo económico a los estudiantes. “Cuando lo propusimos nosotros nos cagó a pedos”, dice una militante y otro razona rápido que el frenteamplista prometió dinero “a todas las corporaciones” en tres minutos. En 18 y Martín C. Martínez, manos arriba para la propuesta de Delgado de poner al frente de la ANII a "un referente por encima de todo” como Rafael Radi".

La primera exposición de Orsi sobre la seguridad social despierta aplausos protocolares y su comentario sobre las AFAP (“que quede claro no las vamos a derogar” ) se traduce en silencio.

debateAD17.jpg Rodrigo Viera Amaral, Asociación de la prensa Uruguaya (APU)

Delgado chicanea con que Astori hubiera compartido la reforma y en la izquierda se indignan. “No hables de los muertos”, pide uno antes de insultarlo. Minutos después, Florencia –la hija del exvicepresidente– contestará en Twitter: “No Delgado, Astori no hubiera apoyado la reforma de la seguridad social tal como está. Más respeto por favor para afirmar algo que alguien que ya no está “hubiera hecho”.

"Bien Yama bien", aplaude Fernando Pereira cuando van a la tanda. Pasaron los cinco bloques. Los candidatos se limitaron a exponer y casi no debatieron, pero en las sedes reina la tranquilidad con las presentaciones.

Orsi y Delgado vuelven a escena para sus mensajes finales. A Delgado le toca primero y en el Herrerismo lo escuchan con atención. Termina y no hay tiempo para aplausos, es turno de escuchar a Orsi. El exintendente es ovacionado al mencionar que le hubiera gustado que Delgado hablara menos del FA.

El debate llega al final. Por 18 de Julio y Martín C. Martínez, una de las militantes resume un sentir: esperaba más, esperaba más. El diputado Juan Martín Rodríguez anuncia que irán a saludar al candidato. Salen raudos para Estudio 9, atrás de la Facultad de Medicina. Delgado baja de la camioneta para celebrar con los que fueron a verlo y que lo corean pre-si-den-te pre-si-den-te.

Lo mismo hará Orsi en la Huella de Seregni, donde firma los pósters que lo proclaman como el futuro mandatario.