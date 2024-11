Diputado de Cabildo dijo que desde el MPP le "ofrecieron cargos" para que se una al Frente Amplio

"No me voy a vender por un cargo", dijo en una rueda de prensa que consignó Telemundo, donde dijo que le preguntaron qué ministerio le interesaba "particular" y que se habló sobre " una instancia electoral con la Intendencia de Montevideo".

"Hay dos personas de mi agrupación departamental de Montevideo que decidieron pasarse al Frente Amplio, que es lo que van a presentar el fin de semana. Los que se fueron es porque les ofrecieron cargos. A mí me ofrecieron cargos, me preguntaron qué cartera me interesaba en particular. Me parece bien que capten adherentes, pero meterse dentro de los estructuras y ofrecer cargos a mansalva a las personas ya no es política, se trata de comprar voluntades por necesidad", dijo Sodano.