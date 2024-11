Debate entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado: así fue el minuto a minuto

Live Blog Post

Mensaje final de Orsi

"Me hubiera gustado halar menos del Frente Amplio y más de las propuestas. Falta una semana, todos tendremos que elegir entre dos propuestas. El de las promesas incumplidas o el país de los compromisos. El cambio seguro es el que une al Uruguay, el que permite crecer para llegar a fin de mes. El cambio seguro es aquel que cuida más a nuestra gente, ofrece acortar los tiempos de atención médica. Les pido que me acompañen. Aquellos que no nos votaron que recuperen la confianza y la fe. Aquellos que añoran ese Uruguay batllista que también me acompañen. Llevemos la esperanza a las urnas. Llevemos el amor por nuestro pueblo a las urnas. Quiero ser presidente de todos los uruguayos. Supe hacerlo cuando estuve en Canelones, volveré a hacerlo ahora"