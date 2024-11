El "relato" en disputa en el debate entre Orsi y Delgado: FA y coalición preparan batalla en redes para dar por "ganador" a su candidato

En el Frente Amplio llamaron a "no permitir que la derecha genere el relato" y a "mostrar unidad" en torno a Orsi; los blancos conminaron a "lograr" que Delgado "gane también en las redes"; ambos llamaron a "no entrar en discusiones" para no dar mayor visibilidad al oponente