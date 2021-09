Graciela Villar reafirmó sus dichos de "oligarquía y pueblo": "Los del pelotón estamos siendo brutalmente castigados"

La excandidata a la vicepresidencia de la República en 2019 por el Frente Amplio, Graciela Villar, reafirmó lo que había señalado en aquella campaña electoral en las que había sentenciado que la gente debía dirimir entre "la oligarquía y el pueblo". "Por lo menos, es entre los (ciclistas) malla oro y el pelotón. Creo que los del pelotón estamos siendo brutalmente castigados. Siguen siendo expresiones de una derecha que ha perdido el pudor de expresarse", dijo en una entrevista con el espacio Seré Curioso de Montevideo Portal.

"Hoy se considera que hay que seguir rebajando los sueldos, que hay que ir a un 70% de los salarios, se sigue sin apostar a las políticas sociales más urgentes de los sectores más vulnerables. Entonces creo que sí, hay empresarios que se han enriquecido y que hoy son portavoces en muchas de las negociaciones", agregó Villar.

En el mismo sentido, Villar agregó que la Ley de Urgente Consideración (LUC) "pauta un programa de gobierno in totum" que "recorta totalmente" aspectos de la democracia. "( La LUC) establece un rebajamiento importante en áreas fundamentales de una democracia que había profundizado el FA en sus gobiernos en derechos y en libertades", afirmó.

De todos modos, señaló que "la gestión de la pandemia fue correcta" aunque si hubiese sido el Frente Amplio el que gobernaba se habría actuado con "mayor rapidez". "¿Por qué? Porque hubo un tiempo de demora innecesario en la compra de las vacunas. Creo que medidas que se tomaron al principio de esta pandemia, si se hubieran tomado en el período más grave de la pandemia, cuando pasamos los 6.000 muertos, ahí se debieron tomar medidas más restrictivas de la movilidad. Se debió haber disminuido la movilidad en el pico máximo de la pandemia", sentenció.

Por otro lado, habló de lo que fue aceptar la propuesta de ser candidata a la vicepresidencia cuando no era prácticamente conocida y cuando se esperaba que Carolina Cosse, segunda en las internas del Frente Amplio, fuese la elegida por Daniel Martìnez. "Cuando Daniel me lo propuso, estaba en una situación confusa dentro del Frente Amplio respecto a cómo se debía elegir la compañera de fórmula (que tenía que ser, sin lugar a dudas, una mujer). No había un acuerdo previo que estableciera que los o las candidatas que habían participado de la interna del FA tenían que conformar esa fórmula", aseguró.