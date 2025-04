Un árbol cayó encima de un auto mientras una persona estaba adentro; vecinos denunciaban su mal estado desde hace 10 años

"Yo ya fui dos veces porque el viento me tira las ramas arriba del techo, me rompía la luz, el techo. Y nunca me dieron bolilla, la verdad es esa. Ahora tuvo que pasar esto, por desgracia", dijo, y añadió que "menos mal" el árbol no cayó para el lado de las casas.

El árbol, pese a no generar daños en las viviendas, terminó cayendo sobre un auto, mientras una persona estaba adentro.

"Por suerte no le pasó nada al señor y no había nadie en la zona", comentó la mujer sobre el estado del hombre.

Consultada por la respuesta ante las reiteradas denuncias, la mujer comentó que las autoridades le dijeron que no podían "hacer nada" y que el árbol "estaba sano".

Dicho árbol no es el único que está en la "misma" situación, aclaró la vecina antes de cerrar el diálogo.