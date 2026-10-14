Café Solidario 2026: este jueves los bares de Montevideo donarán lo recaudado para ayudar a bebés prematuros

Este jueves 15 de octubre se realizará en Montevideo una nueva edición del Café Solidario , una iniciativa que reúne a bares y cafeterías de la capital con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia , que trabaja para mejorar la atención y supervivencia de los bebés prematuros en Uruguay.

La actividad, que llega a su 16ª edición , es organizada por Paseo Centro y contará con la participación de distintos establecimientos gastronómicos que donarán el 100% de lo recaudado por la venta de café durante la jornada.

En esta oportunidad, el dinero será destinado a la compra de un videolaringoscopio neonatal, un equipo médico que incorpora una microcámara y permite visualizar con mayor precisión las vías respiratorias de los recién nacidos durante procedimientos críticos.

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Esta tecnología facilita la intubación y permite realizarla de forma más segura, reduciendo posibles complicaciones en bebés prematuros y recién nacidos que necesitan cuidados de alta complejidad.

La Fundación Álvarez Caldeyro Barcia es una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace más de 25 años en proyectos de asistencia, investigación, educación e innovación en medicina materno-infantil, con el objetivo de contribuir a reducir la mortalidad neonatal.

Cómo participar del Café Solidario 2026

Quienes quieran colaborar podrán hacerlo comprando un café en cualquiera de los locales adheridos a la iniciativa. El listado de bares y cafeterías participantes está disponible en la cuenta de Instagram @paseocentrouy y en este sitio web.

También existe la posibilidad de colaborar sin asistir presencialmente a los establecimientos, mediante la compra de un café simbólico a través de la plataforma Colectate.

Por su parte, las empresas podrán adquirir cupones para regalar a empleados o clientes, que podrán canjearse por un café sin costo adicional en los establecimientos que participen de esa modalidad durante el jueves 15.

El lanzamiento de la 16ª edición

La presentación oficial del Café Solidario se realizó el martes 13 de octubre en la sala Dorada del edificio sede de la Intendencia de Montevideo, con la participación de representantes de la fundación, autoridades departamentales, instituciones de salud y comerciantes.

La secretaria general de la Intendencia, Viviana Repetto, destacó la continuidad de la iniciativa y agradeció a las organizaciones y comerciantes "que han podido sostener esta causa durante 16 años".

"Para la Intendencia de Montevideo es una alegría apoyar esta actividad, que no hace más que mostrar el compromiso de quienes la organizan", afirmó.

Repetto también resaltó la importancia de que "ese café no solo sea una instancia de encuentro, sino que además sea el aporte de un granito de arena para hacer posible que niñas y niños de nuestro país puedan tener mejores condiciones de vida".