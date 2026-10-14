Los uruguayos "duermen mal": la ciencia propone revisar los horarios del liceo, el trabajo y hasta las consultas médicas

Son las seis de la mañana. Suena el despertador y empieza la carrera contra el reloj: levantarse, vestirse, preparar las cosas y salir hacia el liceo o el trabajo. Para una parte de los uruguayos, el día comienza cuando el organismo todavía no está preparado para hacerlo . Y la jornada puede terminar tarde, después de una cena cercana a las diez de la noche, cuando al día siguiente habrá que volver a madrugar .

El problema no es solamente cuántas horas se duerme. También importa cuándo se duerme, cuándo se come, a qué hora se trabaja y en qué momento se exige a un adolescente que preste atención en clase. La biología tiene sus propios tiempos, pero la sociedad —incluyendo la medicina— no siempre los respeta.

Una serie de documentos de políticas públicas elaboradas por el Núcleo Interdisciplinario de Cronobiología de la Universidad de la República propone incorporar esa dimensión olvidada en Uruguay. Las recomendaciones van desde revisar los horarios de comienzo de las clases hasta garantizar períodos mínimos de descanso entre jornadas laborales y sumar preguntas sobre el sueño y el reloj biológico a los controles médicos. Siempre basado en estudios internacionales, locales y la mirada de los actores más variados. Así lo publicarán este miércoles en el seminario de las Academias de Ciencias y Medicina.

"Hay que retrasar la hora de comienzo de clases", la "luz de las pantallas engorda" y otras claves del sueño: Diego Golombek con El Observador

Los adolescentes uruguayos y el sueño: se acuestan más tarde y duermen menos que lo recomendable

La magnitud del problema se ve en los liceos. Un estudio realizado en educación media encontró que el 60% de los estudiantes duerme, en promedio semanal, menos de las ocho horas diarias recomendadas. Pero el porcentaje cambia drásticamente según el turno: entre quienes asisten de mañana, casi ocho de cada diez no alcanzan ese tiempo de sueño . Entre quienes concurren al mediodía, la proporción baja al 34%.

La diferencia no es un detalle. Los estudiantes del turno matutino también presentan un desfase mayor entre sus horarios biológicos y los que deben cumplir socialmente: el llamado jet lag social. La investigación nacional encontró, además, que el efecto negativo de tener un reloj biológico más tardío sobre el rendimiento académico aparece cuando las actividades educativas comienzan temprano y desaparece cuando los estudiantes concurren más tarde.

La evidencia abre una discusión que excede las recomendaciones habituales sobre apagar el celular antes de acostarse o mantener rutinas regulares. ¿Hasta qué punto el problema está en los hábitos individuales y cuánto depende de los horarios que las instituciones imponen? Ahí entran estos documentos de políticas públicas.

Un despertador que suena antes de tiempo

El reloj biológico regula, en ciclos de aproximadamente 24 horas, funciones como el sueño y la vigilia, la secreción hormonal, el metabolismo y la actividad cerebral. Su sincronización depende principalmente de la alternancia entre luz y oscuridad, aunque también influyen los horarios de alimentación, el ejercicio y las actividades sociales.

Ese reloj no funciona igual en todas las personas. El cronotipo describe la tendencia individual a estar más activo y alcanzar un mejor rendimiento en momentos tempranos o tardíos del día. Y hay una particularidad importante durante la adolescencia: los cambios propios de la pubertad retrasan fisiológicamente el horario en que el organismo tiende a dormir.

Por eso, exigir a un adolescente que se duerma temprano y se levante de madrugada no siempre alcanza para resolver el problema. Su organismo puede estar preparado para conciliar el sueño más tarde, mientras que el horario educativo lo obliga a despertarse temprano. Las pantallas y la exposición a luz brillante durante la noche pueden agravar esa desalineación, pero no son su única causa.

Uruguay, además, tiene una población con cronotipos particularmente tardíos en comparación con los reportados en otros países, según los antecedentes científicos recogidos en los documentos.

Uruguay, además, tiene una población con cronotipos particularmente tardíos en comparación con los reportados en otros países

El turno escolar también deja huella durante la infancia. En niñas y niños de entre cinco y diez años residentes en zonas urbanas, los datos de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud muestran que el 16% no alcanza las nueve horas de sueño recomendadas durante los días de semana. Otro 17% presenta un desfase de más de dos horas entre sus horarios de sueño de los días laborales y los días libres, considerado un valor de alerta.

Y hay otra diferencia que se repite: los niños que concurren a la escuela de mañana duermen aproximadamente una hora menos que quienes asisten de tarde.

Los científicos y otros profesionales advierten que dormir poco o a destiempo no es una cuestión menor. En la infancia, se asocia con dificultades de atención, regulación emocional y funcionamiento cognitivo. En la adolescencia, los problemas de sueño se relacionan también con alteraciones del estado de ánimo, entre ellas ansiedad y depresión, y con un mayor riesgo de exceso de peso.

De ahí una de las propuestas más concretas: evaluar modificaciones en los horarios de inicio de las actividades educativas, en particular durante la adolescencia, para que sean más compatibles con las necesidades biológicas de esa etapa.

No se trata de establecer que todos los estudiantes deban concurrir a determinada hora, sino de incorporar la evidencia científica a una decisión que suele estar condicionada por la organización de los centros, los traslados, los cuidados y las rutinas familiares.

Jornadas laborales que no respetan el descanso

El desajuste entre el reloj biológico y el social tampoco termina cuando acaba la etapa educativa. Para quienes trabajan de noche, encadenan turnos rotativos o cumplen jornadas extensas, el conflicto puede convertirse en una condición habitual.

Uno de los documentos se concentra en la organización temporal del trabajo y propone tratar los horarios como un componente central de la salud y la seguridad laboral. No alcanza con controlar cuántas horas trabaja una persona: también importa a qué hora empieza, cómo se distribuyen los turnos, cuánto tiempo tiene para recuperarse y con cuánta anticipación conoce su horario.

La evidencia internacional revisada por los autores muestra que trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, en comparación con jornadas de entre 35 y 40 horas. El trabajo nocturno y los turnos rotativos también se vinculan con alteraciones del sueño y con distintos problemas de salud.

Trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, en comparación con jornadas de entre 35 y 40 horas

En Uruguay hay señales concretas. En trabajadores del transporte de carga, la probabilidad de somnolencia aumenta con las horas de conducción y los kilómetros recorridos diariamente. También es mayor entre quienes conducen de noche o tienen horarios irregulares. Quienes reportaron somnolencia durante la conducción presentaron, además, una mayor probabilidad de haber sufrido accidentes laborales.

La fatiga, por tanto, no es solo un problema individual: puede comprometer la seguridad de otras personas.

¿Qué hacer? Los documentos plantean establecer lineamientos nacionales para organizar jornadas, turnos y descansos de forma más saludable. Entre las recomendaciones figuran garantizar al menos 11 horas de descanso entre jornadas, evitar que el tiempo total de trabajo supere las 55 horas semanales y prevenir la combinación de jornadas extensas con trabajo nocturno o períodos insuficientes de recuperación.

Garantizar al menos 11 horas de descanso entre jornadas, evitar que el tiempo total de trabajo supere las 55 horas semanales

También proponen evitar comienzos excesivamente tempranos —por ejemplo, a las seis de la mañana— cuando reducen significativamente el tiempo disponible para dormir; priorizar, cuando sea posible, las rotaciones de turnos que avanzan de mañana a tarde y luego a noche; limitar la cantidad de noches consecutivas de trabajo, y publicar los horarios con suficiente anticipación.

La previsibilidad es otra pieza clave. Un horario que cambia a último momento dificulta organizar el sueño, pero también cuidar a los hijos, compartir tiempo con la familia o mantener una vida social.

La propuesta es incorporar la salud circadiana a las políticas de seguridad y salud en el trabajo, fortalecer la vigilancia de la fatiga y capacitar a empleadores, sindicatos, profesionales de la salud laboral e inspectores. No se plantea que todos los sectores funcionen de la misma manera, sino que las necesidades operativas se evalúen junto con los riesgos para la salud.

Del despertador al consultorio

El tercer documento lleva el planteo al sistema sanitario. Si los ritmos biológicos influyen en el sueño, el metabolismo, la función cardiovascular y otros procesos del organismo, ¿por qué no incorporarlos de manera sistemática a la atención médica?

El documento propone una estrategia gradual para introducir la valoración circadiana en la práctica clínica uruguaya. Una de las primeras medidas sería incorporar cuestionarios validados que permitan estimar el cronotipo de cada persona. Son herramientas sencillas, de aplicación masiva y con un costo de implementación prácticamente nulo.

La idea es aprovechar instrumentos que ya existen, como el carné pediátrico y el carné obstétrico-perinatal, para incorporar información sobre el sueño y los ritmos biológicos. También se plantea incluir preguntas sobre los horarios y la duración del descanso, la regularidad de las rutinas y la exposición a la luz y a las pantallas durante la noche.

En los controles de salud infantil, esa información permitiría detectar dificultades tempranas y ofrecer recomendaciones adaptadas a las características de cada niño. En otros ámbitos clínicos, podría contribuir a que la atención contemple mejor las diferencias individuales y los posibles riesgos asociados a la desalineación circadiana.

El grupo interdisciplinario propone avanzar por etapas, desde la capacitación y la incorporación de cuestionarios simples hasta herramientas de evaluación más complejas cuando estén justificadas. La intención es que la dimensión temporal deje de ser un aspecto marginal y pase a formar parte de la evaluación integral de la salud.

La propuesta no implica que el cronotipo determine por sí solo la salud de una persona ni que sustituya otras evaluaciones médicas. Busca sumar una dimensión que, según los autores, puede aportar información relevante para la prevención y la personalización de la atención.

Una política que atraviesa la vida cotidiana

Aunque abordan ámbitos distintos, los documentos comparten un mismo diagnóstico: la organización social del tiempo puede favorecer o perjudicar la salud, y las políticas públicas todavía incorporan de forma limitada esa dimensión.

La respuesta, por tanto, no puede descansar exclusivamente en pedirle a cada persona que cambie sus hábitos. Las familias pueden procurar rutinas regulares, limitar la exposición nocturna a las pantallas y organizar mejor los horarios de alimentación. Pero sus posibilidades dependen también de los turnos de trabajo, los horarios educativos, las condiciones de vivienda y las exigencias cotidianas.

Por eso, los autores sugieren coordinar acciones entre salud, educación, trabajo y cuidados. En el caso de la infancia y la adolescencia, también sugieren incorporar contenidos sobre sueño y salud circadiana en los programas educativos y en la formación docente, así como considerar el cronotipo como información complementaria para orientar la elección del turno escolar cuando sea posible.

El desafío es dejar de pensar el tiempo únicamente como una cuestión de organización y productividad. Las horas a las que estudiamos, trabajamos, comemos y dormimos no son neutrales: pueden facilitar la recuperación del organismo o mantenerlo en un desajuste persistente.

La pregunta que dejan planteada la documentación es sencilla, aunque sus consecuencias son amplias: ¿qué cambiaría si las políticas públicas, además de organizar la vida cotidiana, tuvieran en cuenta el reloj biológico de quienes deben vivirla?