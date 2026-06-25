Cancillería monitorea a los uruguayos en Venezuela tras los terremotos: hasta ahora no hay muertos ni heridos

Hasta el momento no se registran uruguayos fallecidos o heridos tras los devastadores terremotos en Venezuela , informaron desde Cancillería al mediodía de este jueves.

Desde la cartera facilitaron vías de contacto para brindar apoyo a uruguayos que residen en Venezuela y necesiten "algún tipo de asistencia" tras los fenómenos sísmicos.

Este miércoles, dos devastadores terremotos sacudieron Venezuela y dejaron al menos 164 muertos y unos 1.000 heridos , mientras los equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros.

Las impactantes imágenes de los graves daños causados en Caracas por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela

Los sismos, entre los más fuertes que golpearon el país en más de un siglo, provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población .

El primer sismo de magnitud 7,2 se registró a las 18:04 hora local con su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

La reacción de Uruguay: Orsi ofreció ayuda

Tras los terremotos que sacudieron Venezuela, el presidente Yamandú Orsi expresó la solidaridad de Uruguay con ese país y puso a disposición del gobierno venezolano la ayuda que considere necesaria para hacer frente a la emergencia.

“A raíz del terremoto que afectó hoy a Venezuela, Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores había informado anoche que sigue de cerca la evolución de la situación y expresó su deseo de que las tareas de rescate de las personas afectadas "transcurran exitosamente".

Además, la Cancillería señaló que la Sección Consular de Uruguay en Venezuela mantiene contacto con la comunidad uruguaya residente en ese país para verificar su estado de salud.