/ Nacional / HONDURAS

Cancillería uruguaya felicitó al presidente electo de Honduras, tras un escrutinio que duró semanas

El presidente electo contaba con el respaldo de Donald Trump y se impuso a su rival por menos del 1%, quien denunció fraude electoral

25 de diciembre 2025 - 14:01hs
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores Camilo dos Santos

La cancillería felicitó a Nasry Asfura, quien resultara como presidente electo de Honduras, tras un escrutinio que duró semanas y que culminó el pasado miércoles.

El empresario y exalcalde de Tegucigalpa contaba con el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y obtuvo el 40,26% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras.

"Uruguay felicita a Asfura por su elección y expresa su voluntad de trabajar conjuntamente para continuar profundizando las positivas relaciones bilaterales, así como para llevar adelante toda iniciativa que promueva la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe", afirmó este jueves un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Quien era el candidato opositor a Nasry, Salvador Nasralla, obtuvo el 39,39% en las pasadas elecciones del 30 de noviembre, denunció fraude y no reconoció el resultado anunciado por el CNE.

Sin embargo, la cancillería uruguaya añadió que la proclamación de Nasry "se produce tras un prolongado y polarizado escrutinio, que contó con el seguimiento y supervisión de reconocidas entidades internacionales y regionales", entre ellas "las Misiones de Observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, las cuáles han respaldado los resultados declarados por el CNE".

Quién es Nasry Asfura, el presidente electo de Honduras

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras
Nasry Asfura, presidente electo de Honduras

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras

Hijo de inmigrantes de ascendencia palestina, Nasry Juan Asfura Zablah inició su carrera pública en la Alcaldía del Distrito Central -formado por los antiguos municipios de Tegucigalpa y Comayagüela- en los años 90, ocupando cargos operativos y de gerencia en varias administraciones municipales.

Según analistas, esta primera etapa en el gobierno local consolidó su estilo pragmático, centrado en la ejecución de obras y la resolución práctica de problemas. Su despegue político definitivo llegó con su proclamación como alcalde del Distrito Central en 2013, puesto en el que fue reelegido en 2017, acumulando casi ocho años al frente del distrito capitalino.

Presentó su candidatura en las elecciones generales de 2021, que perdió frente a la actual presidenta de izquierda, Xiomara Castro. Con la intención de postularse de nuevo, en 2025 venció con el 75,8% de los votos en las primarias internas a la exprimera dama Ana García, consolidándose como líder del nacionalismo y operando la intensa campaña que lo catapultó a la presidencia.

El primer eje, y columna vertebral de su campaña, gira en torno a la reactivación de la economía y el empleo, que para muchos analistas son los dos mayores retos pendientes de Honduras. El empresario también planteó eliminar regulaciones para fomentar el crecimiento, presentando la economía como un espacio que debe "destrabarse" para funcionar.

En política exterior, Asfura propone una alianza preferente con Estados Unidos, acompañada de recuperar relaciones con Taiwán -en 2023 el gobierno de Xiomara Castro rompió lazos con la isla en favor de China- y cercanía con Israel, como parte de un bloque pro estadounidense.

En 2020 la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción presentó una solicitud de antejuicio en su contra por presunto abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos, vinculados al supuesto desvío de US$1,12 millones de la Alcaldía del Distrito Central entre 2017 y 2018.

La Corte Suprema de Justicia frenó el proceso al determinar que debía esperarse una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, dejando sin efecto la solicitud de los fiscales.

