Honduras elige presidente este domingo entre la izquierda y la derecha y bajo la amenaza de Trump

Honduras eligen presidente este domingo en unos comicios reñidos y bajo amenaza del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió el voto para el derechista Nasry Asfura so pena de cortar la ayuda al país.

A las puertas de la votación, Trump advirtió que si el excalde y empresario de 67 años no gana, Washington "no malgastará" dinero en la empobrecida nación centroamericana.

Los comicios generales, que comenzaron a las 13H00 GMT, decidirán si este país con historial de fraudes electorales y golpes de Estado pasa la página de su primer gobierno de izquierda y sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.

"Yo voto por quien a mí me place, no por lo que ha dicho Trump, porque la verdad es que yo vivo de lo que trabajo, no de los políticos", dijo a la AFP Esmeralda Rodríguez, de 56 años, quien vende frutas en un mercado de Tegucigalpa.

Tras una feroz campaña que minó la confianza de los electores con denuncias anticipadas de fraude, unos 6,5 millones de hondureños están habilitados para elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años.

Asfura, del Partido Nacional (PN), se pisa los talones con la abogada izquierdista de 60 años Rixi Moncada, del gobernante partido Libre, y con la estrella de televisión Salvador Nasralla, de 72 años y representante del derechista Partido Liberal (PL).

Los tres se acusan de planear un fraude, por lo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, pidió este domingo "no avivar ninguna llama de confrontación ni violencia".

Moncada anunció que no reconocerá los resultados preliminares del CNE, sino el conteo de las 19.167 actas de votación, que puede llevar días.

Estados Unidos advirtió que actuará con "firmeza" si hay fraude, y la OEA y la Unión Europea desplegaron observadores.

"Narcoterroristas"

En plena tensión, Trump irrumpió el miércoles en la campaña para advertir que si no gana "Tito" Asfura, como es conocido popularmente, Honduras quedará bajo el control del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y "sus narcoterroristas".

Trump considera a Asfura el "único verdadero amigo de la libertad".

A Moncada la tachó de "comunista" que idolatra a Fidel Castro y a Nasralla, exaliado del partido Libre, de un "casi comunista" poco confiable. Con ninguno de ellos, afirmó, podría trabajar.

Elevando su apuesta por Asfura y a contramano de su operación antidrogas en el Caribe, Trump echó más leña al fuego al anunciar el viernes que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, antiguo líder del PN, condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos.

Asfura, quien busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra Castro, dijo a la AFP que no tiene "ningún vínculo" con Hernández y que el respaldo de Trump puede traer "beneficios" económicos y migratorios al país.

En claro guiño a Washington, Asfura y Nasralla -tres veces candidato presidencial- pretenden acercarse a Taiwán, luego de que Castro restableciera relaciones con China en 2023.

Pobreza y violencia

Las elecciones se celebran en una profunda polarización surgida del golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro.

Moncada acusa de "oligarcas golpistas" a sus rivales, que también la llaman "comunista" aliada de Venezuela.

Ocupados en atacarse, los candidatos apenas abordaron las angustias de los hondureños: la pobreza, la violencia de las pandillas, la corrupción y el narcotráfico.

La amenaza de Trump de un recorte de ayuda no es poca cosa en un país ultradependiente de Estados Unidos, con 60% de sus 11 millones de habitantes en la pobreza y un 27% de su PIB alimentado por las remesas de la migración.

Érika Reyes, comerciante de 33 años, espera que el apoyo de Trump a Asfura ayude a los migrantes: "Que deje de perseguirlos, les dé trabajo y les abra las puertas".

En uno de los países más violentos del continente, los hondureños votarán bajo un estado de excepción parcial que impuso Castro en 2022.

El narcotráfico ya no solo usa al país de puente, sino también de productor de cocaína.

Custodiadas por los militares, las urnas estarán abiertas durante 10 horas, y el CNE prevé divulgar los primeros resultados esta misma noche.

