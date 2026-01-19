Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / TRIBUTOS

Canelones anunció que mantiene descuentos de hasta 23,5% en la contribución urbana y suburbana: cómo acceder

La directora general de Recursos Financieros del gobierno de Canelones, Carolina López, explicó que dos beneficios pueden combinarse

19 de enero 2026 - 11:35hs
20250611 Edificio y fachada de la Intendencia de Canelones, Gobierno de Canelones, IMC.
Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Canelones anunció la vigencia de beneficios para el pago de la contribución de padrones urbanos y suburbanos, con descuentos del 10% por pago al contado y del 15% para buenos pagadores.

Según informó la comuna canaria, quienes hayan cumplido con el pago de la contribución correspondiente al año 2025 dentro del plazo establecido podrán acceder en 2026 al beneficio de buen pagador, que implica un 15% de descuento. A su vez, quienes opten por abonar la contribución 2026 al contado, hasta el 18 de febrero inclusive, obtendrán un 10% de descuento adicional.

La directora general de Recursos Financieros del gobierno de Canelones, Carolina López, explicó que ambos beneficios pueden combinarse, lo que permite alcanzar un descuento total de hasta 23,5%. Este cálculo se realiza aplicando primero el 15% de rebaja sobre el monto total del tributo y luego el 10% sobre el saldo restante.

Más noticias
odian a los trabajadores: taxistas rechazaron aprobacion de proyecto que permite que uber opere en canelones
CRUCE

"Odian a los trabajadores": taxistas rechazaron aprobación de proyecto que permite que Uber opere en Canelones

un verano memorable: en el camion de un vecino desde las piedras al rio santa lucia
FÚTBOL

Un verano memorable: en el camión de un vecino desde Las Piedras al río Santa Lucía

López precisó que “los padrones que obtienen estos beneficios son los padrones urbanos y suburbanos”.

Desde la comuna recordaron que estos incentivos buscan promover el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias, además de facilitar el acceso a modalidades de pago con rebajas significativas para los contribuyentes.

Temas:

Canelones Contribución

Seguí leyendo

Las más leídas

Vacunación
INFECCIONES

Uruguay está en "zona de brote" de un histórico virus y ante aumento de casos el MSP decidió cambiar la vacuna

Washington Aguerre
PEÑAROL

La trama oculta del vínculo entre Washington Aguerre y Peñarol

Deborah Rodríguez
ENCUENTRO

Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Inumet emitió una alerta amarilla y otra naranja
METEOROLOGÍA

Inumet cesó sus alertas por tormentas en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos