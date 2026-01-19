Canelones anunció que mantiene descuentos de hasta 23,5% en la contribución urbana y suburbana: cómo acceder

Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Canelones anunció la vigencia de beneficios para el pago de la contribución de padrones urbanos y suburbanos, con descuentos del 10% por pago al contado y del 15% para buenos pagadores.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó la comuna canaria, quienes hayan cumplido con el pago de la contribución correspondiente al año 2025 dentro del plazo establecido podrán acceder en 2026 al beneficio de buen pagador, que implica un 15% de descuento. A su vez, quienes opten por abonar la contribución 2026 al contado, hasta el 18 de febrero inclusive, obtendrán un 10% de descuento adicional.

La directora general de Recursos Financieros del gobierno de Canelones, Carolina López, explicó que ambos beneficios pueden combinarse, lo que permite alcanzar un descuento total de hasta 23,5%. Este cálculo se realiza aplicando primero el 15% de rebaja sobre el monto total del tributo y luego el 10% sobre el saldo restante.

López precisó que “los padrones que obtienen estos beneficios son los padrones urbanos y suburbanos”.

Desde la comuna recordaron que estos incentivos buscan promover el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias, además de facilitar el acceso a modalidades de pago con rebajas significativas para los contribuyentes.