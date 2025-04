"Cecilia es una mujer transparente como pocas": el respaldo del MPP a Cairo por irregularidad de su casa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DCaggiani/status/1912245902812528874&partner=&hide_thread=false Cecilia es una mujer solidaria y transparente como pocas. No nació en cuna de oro. Ella se desvive por los más humildes. Le tocó ser madre muy joven y criar sola a sus hijos y sus nietos. Como cualquier Uruguayo trató de hacerse de un terreno y techo para ella y su familia con… https://t.co/DfPSMmGXbB — Daniel Caggiani (@DCaggiani) April 15, 2025

Caggiani indicó que “como cualquier uruguayo, trató de hacerse de un terreno y techo para ella y su familia con mucho esfuerzo cuando se quedó sin nada y tuvo que empezar de nuevo”.

“Cecilia se equivocó y lo reconoce. No pone excusas. No le cargamos los problemas a otros, no rompemos documentos públicos, no montqamos tramas investigando ilegalmente a víctimas, ni nos organizamos para mentirle al Parlamento”, agregó Caggiani.

El senador se refirió a la frase que usó el presidente Yamandú Orsi en su campaña y dijo: “Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan peripecias de muchos y cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponden. Es por aquí".

La diputada del MPP Margarita Libschitz también compartió la publicación de su sector y se pronunció en la misma línea en redes sociales.

"Subsanar el error y seguir que la calidad vida de muchísimos uruguayos dependen de tu gran trabajo", escribió en su cuenta personal de X (exTwitter) la representante por Canelones.