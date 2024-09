Charles Carrera acusó a varios senadores blancos de fomentar la "grieta" y Sebastián Da Silva lo calificó de "sanguijuela"

"La entrega del puerto, que no tuvo ningún fundamento, la entrega de pasaporte al narco peligroso y pesado Marset. Descubrimos cómo fueron a mentir al Parlamento y eso terminó en el escándalo que terminó, con la renuncia de cinco autoridades", enumeró.

Charles Carrera sobre los senadores blancos que trabajan en la "grieta" Charles Carrera sobre los senadores blancos que trabajan en la "grieta"

Tras ello, Carrera apuntó contra senadores del Partido Nacional. Para el legislador, "los (Graciela) Bianchi, los (Jorge) Gandini, los Da Silva, hacen mucho daño y trabajan sobre la grieta, la división de los uruguayos”.

La declaración fue respondida por Da Silva, quien dijo que Carrera es "valiente con los débiles", pero "garca con los pares".

"Que un garca como Carrera me aluda me confirma que vamos por el buen camino. Valiente con los débiles, garca con sus pares. Nunca vi a nadie tan cobarde como para no defenderse ante sus pares. Ojalá se le termine su impunidad a esta sanguijuela del pueblo", apuntó el senador blanco.