Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 24 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 24 de marzo una jornada estable en todo el país , con cielo mayormente claro , temperaturas en ascenso hacia la tarde y presencia de neblinas en la mañana en varias zonas.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 12°C y 22°C . El cielo se presentará claro y algo nuboso durante toda la jornada .

Los vientos del suroeste de entre 20 y 40 km/h en la mañana irán amainando a 10-30 km/h , para luego rotar al noreste con intensidades de hasta 20 km/h hacia la tarde y noche.

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En el este del país, las temperaturas irán de 8°C a 23°C . Se espera una mañana con cielo algo nuboso a nuboso , acompañada de neblinas y bancos de niebla .

Además, se registrarán vientos del suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, que irán disminuyendo con el correr de las horas. En la tarde y noche, persistirá la nubosidad variable, con neblinas y vientos que rotarán al este, con menor intensidad.

Oeste

Para el oeste, el pronóstico indica temperaturas entre 7°C y 24°C, con cielo claro y algo nuboso durante todo el día.

Los vientos del suroeste de 20 a 40 km/h en la mañana tenderán a calmarse hacia la tarde, con régimen variable de 0 a 20 km/h.

Norte

En el norte, la jornada comenzará con neblinas y bancos de niebla, bajo un cielo claro y algo nuboso. Las temperaturas se ubicarán entre 10°C y 25°C.

Los vientos del sur de 10 a 30 km/h en la mañana rotarán hacia el sureste y este, con períodos de calma (0-10 km/h) en la segunda mitad del día.