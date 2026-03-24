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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 24 de marzo

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 12°C y 22°C, según Inumet

24 de marzo de 2026 7:06 hs
_LCM4979 Otoño rambla de Montevideo, tiempo libre (4).JPG

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 24 de marzo una jornada estable en todo el país, con cielo mayormente claro, temperaturas en ascenso hacia la tarde y presencia de neblinas en la mañana en varias zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 12°C y 22°C. El cielo se presentará claro y algo nuboso durante toda la jornada.

Los vientos del suroeste de entre 20 y 40 km/h en la mañana irán amainando a 10-30 km/h, para luego rotar al noreste con intensidades de hasta 20 km/h hacia la tarde y noche.

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Este

En el este del país, las temperaturas irán de 8°C a 23°C. Se espera una mañana con cielo algo nuboso a nuboso, acompañada de neblinas y bancos de niebla.

Además, se registrarán vientos del suroeste de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, que irán disminuyendo con el correr de las horas. En la tarde y noche, persistirá la nubosidad variable, con neblinas y vientos que rotarán al este, con menor intensidad.

Oeste

Para el oeste, el pronóstico indica temperaturas entre 7°C y 24°C, con cielo claro y algo nuboso durante todo el día.

Los vientos del suroeste de 20 a 40 km/h en la mañana tenderán a calmarse hacia la tarde, con régimen variable de 0 a 20 km/h.

Norte

En el norte, la jornada comenzará con neblinas y bancos de niebla, bajo un cielo claro y algo nuboso. Las temperaturas se ubicarán entre 10°C y 25°C.

Los vientos del sur de 10 a 30 km/h en la mañana rotarán hacia el sureste y este, con períodos de calma (0-10 km/h) en la segunda mitad del día.

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