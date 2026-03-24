El dolor del ex Nacional Juan Pablo Patiño por la muerte de Santiago Castrillón, juvenil de 18 de Millonarios, tras sufrir un colapso en un partido en Colombia

El futbolista colombiano Santiago Castrillón , de 18 años y número 10 de la división juvenil del club Millonarios , murió en Bogotá un día después de sufrir un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub 20, informó el equipo capitalino.

El fútbol colombiano está de luto por el fallecimiento del joven futbolista y hubo varios mensajes para reconocerlo y apoyar a su familia.

Uno de ellos fue del ex Nacional, Juan Pablo Patiño , que regresó en este período de pases a Colombia para jugar en Once Caldas, y que se manifestó en sus redes sociales.

“Dios te tenga en la gloria Santiago. Entramos a una cancha y no sabemos si es la última vez. Triste momento y mucha fortaleza para tu familia”, escribió el lateral izquierdo en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Juan Pablo Patiño para Santiago Castrillón El mensaje de Juan Pablo Patiño para Santiago Castrillón

La muerte de Santiago Castrillón

Según detalló Millonarios en un comunicado, el hecho ocurrió el sábado 21 de marzo cuando el jugador se desplomó en pleno partido contra Santa Fe y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del equipo, que dispuso su traslado en ambulancia a un hospital de la ciudad.

El jugador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo atención especializada del área cardiovascular, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció el domingo por la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MillosFCoficial/status/2035928784029757942&partner=&hide_thread=false Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (...) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", expresó el club en un mensaje, en el que despidió a su "número 10" y destacó no solo su talento, sino también su alegría y pasión por el juego.

La muerte de Castrillón, al parecer por un colapso cardiovascular, según versiones de prensa, ha provocado múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano.

El veterano delantero Radamel Falcao, quien volvió al equipo en enero, lamentó la pérdida y aseguró: "Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante", dijo, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) recordó que el jugador, oriundo de Bucaramanga, había sido convocado recientemente a la selección sub-19, bajo la dirección técnica de César Torres, y resaltó su entrega y compromiso dentro de la cancha.

"Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego", expresó la FCF en un comunicado.

Con base en EFE