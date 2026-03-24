Masa de aire frío impacta en Uruguay y marca las primeras bajas temperaturas del otoño: qué dice Metsul

Una masa de aire frío que se instaló sobre Uruguay y la región comenzó a marcar el descenso de temperaturas típico del otoño , con registros más frescos en las primeras horas del día y condiciones que podrían repetirse en las próximas jornadas, según informó Metsul .

De acuerdo con el organismo meteorológico brasileño, se trata de un sistema que “trajo las primeras temperaturas bajas de este otoño” en la región y que tuvo su origen en Argentina, afectando tanto a Uruguay como al sur de Brasil.

El fenómeno se hizo sentir con mayor intensidad en el estado de Rio Grande do Sul , en zonas próximas a Uruguay, donde se registraron mínimas de entre 10°C y 15°C . En ese sentido, Metsul señaló que la masa de aire frío “solo influyó en parte del estado, donde el tiempo durante las primeras horas de la mañana fue más despejado y con aire seco” .

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De acuerdo con el informe, “la masa de aire frío se concentra en Argentina y Uruguay” , lo que explica el descenso térmico registrado en el país en las últimas horas, en línea con lo previsto por los pronósticos oficiales.

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Además, las condiciones de cielo más despejado y aire seco favorecieron la caída de las temperaturas durante la madrugada, un patrón típico en este tipo de eventos.

Para el miércoles, los meteorólogos prevén que continúen las condiciones de enfriamiento. Según Metsul, “las condiciones volverán a ser propicias para el descenso de las temperaturas”, con mínimas que en el sur de la región se ubicarán entre 10°C y 13°C, escenario que también puede replicarse en Uruguay.

Sin embargo, se trata de un fenómeno transitorio. El informe advierte que es “una masa de aire frío que comienza a debilitarse”, por lo que su impacto será acotado en el tiempo.

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Vuelve el calor hacia el fin de semana

Tras este breve descenso térmico, se espera un cambio rápido en el patrón de temperaturas. Metsul anticipa el retorno del calor intenso hacia el final de la semana, con máximas en fuerte ascenso.

En ese sentido, el informe indica que “las temperaturas máximas subirán significativamente el viernes” y que el último fin de semana de marzo tendrá “tardes de calor intenso, con máximas superiores a los 35ºC en algunas ciudades”.

Este repunte también podría sentirse en Uruguay, en el marco de una tendencia regional hacia temperaturas más elevadas.