/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 27 de enero

Durante la mañana el cielo se presentará nuboso y cubierto en Montevideo, con precipitaciones y tormentas aisladas

27 de enero 2026 - 7:18hs
Lluvia, mal tiempo, clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 27 de enero una jornada marcada por altas temperaturas, cielo nuboso a cubierto y la posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas en buena parte del país. Las máximas se ubicarán entre 33 °C y 38 °C, con rachas de viento que en algunas zonas podrían alcanzar los 50 km/h.

Montevideo y área metropolitana

En la capital y su entorno, la temperatura mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

Durante la mañana el cielo se presentará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, y vientos del noreste al suroeste de entre 15 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con ambiente caluroso y vientos del suroeste rotando al sureste, con intensidades de 10 a 40 km/h.

Este

Para el este del país se esperan temperaturas entre 21 °C y 35 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con algunos períodos de algo nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con tormentas aisladas, altas temperaturas y vientos del noroeste al sector este, con rachas de hasta 40 km/h, alternando con períodos de viento variable débil.

Oeste

En el oeste, Inumet pronostica una mínima de 21 °C y una máxima de 37 °C, una de las más elevadas del país.

La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y vientos del sureste de 15 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo continuará nuboso y cubierto, con tormentas aisladas, ambiente muy caluroso y vientos del sureste y sur de 15 a 40 km/h, con rachas que podrían llegar a 50 km/h.

Norte

Para el norte del territorio nacional se prevé una mínima de 21 °C y una máxima de 38 °C.

La mañana será algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo cubierto y vientos del sector norte, rotando a variables, de 10 a 30 km/h.

En la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con tormentas aisladas, altas temperaturas y vientos variables rotando al sector este, con rachas de hasta 40 km/h.

