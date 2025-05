"Compraron aviones Hércules que no sabemos dónde están": Alejandro Sánchez defendió compra de campo para Colonización en Florida

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , defendió la compra realizada por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), de 4.404 hectáreas de campo en el departamento de Florida, y apuntó que la actual administración prefiere "comprar campo para los colonos" antes que adquirir aviones que "no sabemos dónde están" .

"Es como que yo le diga a esos legisladores que compraron aviones Hércules, que no sabemos dónde están porque uno quedó allá está Europa y quedó parado ahí, no lo han podido recuperar, yo prefiero comprar campo para los colonos y no esa situación", sostuvo.