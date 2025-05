¿Por quién hincha Flavio Perchman en las finales de básquetbol entre Aguada y Nacional? Mirá lo que dijo el vicepresidente de los tricolores

"Fui a las dos y no es una situación cómoda. No lo sufro. Pero ya dije antes que por un tema histórico y una cantidad de gente que nunca lo vio a Nacional campeón, del básquetbol de Nacional, y por lo que represento hoiy en el club, quiero que Nacional sea campeón después de 90 años", manifestó a Convocados que se emite por El Espectador Deportes.

Nacional fue campeón federal en 1935 y 1937 con una racha de 20 triunfos y dos derrotas en ambas campañas, siendo segundo en las dos Sporting, que fue el campeón en 1936.

"Porque en Aguada, más allá de que no les caiga en gracia esta declaración mía, estamos jugando con Aguada la séptima final en 12 años y ya ganamos cuatro. Por supuesto que nos daría otra estrella más y el orgullo. Yo volví a armar el equipo cuando no sabía que iba a ser parte de Nacional. Con lo de Nacional, no tengo ansolutamente nada que ver, no tengo nada de mérito con la conquista de Nacional de este año. Es lo que siento", afirmó.

El presidente del básquetbol de Nacional es Luis "Gallo" López.

Perchman asumió en 2012 como presidente de Aguada y con la contratación de Leandro García Morales, sacó campeón al rojiverde después de 36 años, en la temporada 2012-2013, en apasionantes finales contra Defensor Sporting. Aguada ganó 4-3 en la primera serie final de la historia del básquetbol uruguayo a siete partidos.

Después permaneció en el club en la directiva pero siempre al frente de la parte deportiva, salvo cuando el entrenador fue Adrián Capelli, con el que Aguada ganó la Liga 2019-2020, culminada en febrero de 2021 a causa de la pandemia.

"Me cuesta ir a la cancha, no estoy hinchando por Aguada ni por Nacional. Es incómodo. Iré a alguna otra final, pero no voy a ir a todas como en algún momento pensé".

"Es una situación rara. Me siento identificado con las canciones de los dos, a veces estoy tarareando las de Aguada, a veces las de Nacional. Me pasaba cuando estaba con Aguada y jugábamos con Nacional en semifinales también me pasaba de tararear las canciones de Nacional porque las tengo incorporadas, pero tenía un sentimiento por Aguada y yo soy hincha de Aguada. Pero me gustaría que ganara Nacional las finales, tuvimos mala suerte con la lesión de (James) Feldeine, que es un jugador extraordinario. Aguada tuvo suerte con eso. Mi post básquetbol está todo en Aguada con mis amigos, es un tema de sentimiento y de afecto", manifestó.