Los cuatro problemas que le explotaron a Nacional en tres días y que sacuden a Vairo y a Perchman

¿Qué es lo que ocurrió en Nacional en tres días, entre el viernes 16 y el domingo 18 y cuáles son las repercusiones que aún continúan?

Viernes 16: la polémica sobre la localía en el Gran Parque Central

El viernes 16 de mayo, al otro día de la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores, aunque aún tiene que jugar un partido más por la fase de grupos el miércoles 28 de mayo ante Atlético Nacional, el Perchman activó un asunto polémico y que toca las fibras más íntimas de los hinchas: la localía en el Gran Parque Central.

La casa de Nacional, el histórico estadio, el mundialista de 1930, representa para los hinchas tricolores uno de los tesoros más preciados. Es sinónimo de orgullo. Y también de un esfuerzo económico de los palquistas y butaquistas, que desde la remodelación del Parque hace 20 años, invirtieron dinero para hacer crecer el estadio, y tuvieron paciencia cuando la directiva de José Luis Rodríguez se gastó el dinero en caja para la obra en otros asuntos y tuvieron que esperar a que José Decurnex, con la llegada de Jorge Pérez Huelmo para dirigir las obras, pusieran todo en orden.

Nacional's midfielder #08 Christian Oliva reacts after losing the Copa Libertadores group stage football match between Uruguay's Nacional and Brazil's Internacional at the Gran Parque Central stadium in Montevideo, on May 15, 2025. DANTE FERNANDEZ / AFP Christian Oliva tras la derrota de Nacional ante Inter Foto: AFP

Hace cinco días, la eliminación de Nacional había calado hondo, pero en la superficie quedó una realidad que rompe los ojos: en los últimos 25 partidos, hasta la derrota ante Inter de Porto Alegre, el tricolor solo había ganado el 60% de los puntos que jugó por copas internacionales en su estadio.

Era una razón válida para que, desde el punto de vista económico y deportivo, en una entrevista que brindó a Carve Deportiva, el vicepresidente Perchman se preguntara: “Entonces, ¿valdrá la pena jugar en el Parque?”. Y que respondiera: “Nos perdemos 20.000 entradas de partidos de esta índole y no logramos el objetivo, esa es la verdad”.

Dijo que no cambiarían la localía para el último partido del Grupo F de la actual Libertadores, pero encendió la mecha de un asunto muy delicado: "Creo que en algún momento tenemos que planteárnoslo”.

Perchman contó que habló del tema en su campaña electoral y señaló que en general "la gente rechaza un poco" ese planteo "por el tema de los que significa el Parque para todos".

20250209 Nacional, Flavio Perchman, Torneo Apertura 2025, clásico. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

El vice tricolor también se refirió a las ganancias que deja de recibir Nacional jugando en el Parque este tipo de partidos. “En lo económico el club va teniendo una merma económica en un montón de aspectos. Un clásico en el Centenario lleno, implica una ganancia de US$ 500.000 y cuando jugás en el Parque perdés US$ 200.000. Esa ecuación en partidos de Copa es lo mismo, es menos, no perdés, pero es verdad que dejas de vender 20.000 entradas y a un promedio de US$ 15 o US$ 20 es mucho dinero”.

De todas formas, Perchman aclaró que “los clásicos se van a seguir jugando” en el Parque, de eso "no hay vuelta", y "probablemente se siga jugando en el Parque", y puso énfasis en que su comentario fue una “reflexión económica” y una “reflexión general” para todos los hinchas.

En los días siguientes, ardió la interna de Nacional, los hinchas se abrazaron al Parque y el presidente Vairo tuvo que salir a poner paños fríos a las expresiones de los tricolores.

Domingo 18: se le escapó el título del Torneo Apertura

El domingo 18, en la fecha 15 del Torneo Apertura, a Nacional se le escapó definitivamente el primer título de la Liga AUF Uruguaya. Le ganó a Defensor Sporting, pero no le alcanzó para superar a Liverpool en el primer lugar de la tabla, porque los negriazules derrotaron a Cerro Largo.

Liverpool ganó su décimo título oficial en Primera División en los últimos 34 que se disputaron en el fútbol uruguayo, y Nacional carga con la mochila que ganó un solo título en los últimos 11 Apertura y Clausura.

No es responsabilidad de Vairo y Perchman que solo estuvieron en el último. En los otros 10 eran hinchas. Sin embargo, las decisiones que tomaron en esta temporada fueron las que condujeron al club a perder el Apertura. Y así lo reconoció el presidente.

Nacional vs Defensor Sporting final Copa AUF Uruguay (4) Nicolás Diente López y Martín Lasarte.jpg Lasarte y Nico López

La decisión de dar prioridad a la opinión de Nicolás López por encima de la del club y de la del entrenador que habían elegido (Jorge Bava), terminó de alterar el orden en Los Céspedes. Esto generó la continuidad de Martín Lasarte, a quien le habían anunciado tras perder la final de la Copa AUF Uruguay 2024 ante Defensor Sporting que no continuaba. Sin embargo se mantuvo al frente del plantel.

Perchman reconoció este miércoles en el programa Convocados, de El Espectador Deportes, que creyó que Lasarte caería por su propio peso y se iría. El entrenador entendió que estaba fuerte para el desafío. Y la nueva directiva, según reconoció el propio Vairo, decidió mal.

En una entrevista que brindó en marzo, Vairo reconoció: “Hay que entenderlo en la coyuntura. Uno se puede equivocar. Estábamos en una campaña electoral y lo que se hace en una campaña electoral es, aunque esté bien o mal, querer ganar las elecciones porque uno entiende que puede llegar a conducir al club a grandes cosas. El objetivo principal es ganar votos”.

Ricardo Vairo y Flavio Perchman Ricardo Vairo y Flavio Perchman en la foto oficial de Nacional para presentar al nuevo presidente Nacional

Y agregó: “La decisión que se tomó en ese momento fue porque estábamos en campaña electoral. Si ocurriera fuera de la campaña electoral esa decisión (la de dar prioridad al deseo de Nicolás López) jamás, en mi metodología de trabajo, la hubiese tomado. En el acierto o en el error, quiero ser claro. En situaciones normales es una decisión que jamás tomé ni hubiese tomado en el empresarial, privado y deportivo. En una campaña electoral nos manejamos con encuestas encontradas y allí lo que priorizamos, en el acierto o en el error era la opinión de la gente. En ese momento no buscábamos salir campeón del Uruguayo sino ganar las elecciones. El socio tiene que saberlo. Porque uno toma decisiones basado en un objetivo. El objetivo en ese momento era ese”.

¿El resultado? Nacional cambió de entrenador en pleno torneo, ya fue tarde para reconstruir el camino y perdió el título del Apertura.

Domingo 18: un barra herido en la Abdón Porte en el partido ante Defensor Sporting

En los instantes en que estaba por comenzar el partido entre Nacional y Defensor Sporting el pasado domingo en el Parque y cuando los hinchas saltaban de un lado a otro, dos barras se tomaron a golpes de puños, en medio de la Abdón Porte. El enfrentamiento terminó cuando uno le dio un puntazo con un instrumento utilizado como arma.

El barra terminó herido y fue inmediatamente atendido en el Parque para luego ser trasladado a un hospital cercano al escenario tricolor.

Luego de ser atendido, el barra se negó a realizar la denuncia policial correspondiente, a pesar de haber sido herido.

El lunes de noche la Comisión de Seguridad de la AUF presentó un informe a la Comisión Disciplinaria que es la que estudia el tema para determinar responsabilidades del club y posibles sanciones.

Esto ocurre en momentos en que hay una lucha por la toma de poder para suceder a los líderes de la barra presos en Argentina.

1662314917610.webp Hinchas de Nacional en el clásico de 2022 en el Parque D. Battiste

Alan Lorenzo era el jefe de la barra de Nacional hasta que terminó detenido por el intento de robo a un banco en Buenos Aires. Junto a él trabajaban Carlos “Damián” Abella y Carlos Cazenave, tal como Lorenzo contó en mayo de 2024 en una extensa entrevista con un medio partidario de Nacional.

Los tres quedaron detenidos en Argentina tras el intento de robo al Banco Macro de San Isidro, hecho que ocurrió en agosto de 2024.

Desde entonces se generó más de un incidente en la Abdón Porte, donde en todos los partidos que se juegan en el Gran Parque Central se aloja la barra de Nacional. El último domingo hubo un herido.

Esta situación planteada entre delincuentes que asisten al fútbol, es otro de los asuntos delicados que debe atender la directiva de Nacional, pero que deberá tomar cartas en el asunto y resolver el Ministerio del Interior, la seguridad del club y de la AUF.

Domingo 18: la polémica en torno a las camisetas y carteles sobre los desaparecidos

Los jugadores de Nacional salieron a la cancha del Parque, para enfrentar el domingo a Defensor Sporting, con camisetas por encima de la indumentaria oficial con la que jugarían el partido y con carteles recordando a los desaparecidos, algo que también hicieron los jugadores violetas.

También en las gradas hubo hinchas de Nacional portando carteles reivindicando "memoria, verdad y justicia" así como también "ni olvido ni perdón".

20250518 Hinchas de Nacional, Mes de la Memoria, Desaparecidos, Proclama Justicia Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Hinchas de Nacional en el Mes de la Memoria Foto: Leonardo Carreño

Este hecho ocurre en el marco del Mes de la Memoria, a los desaparecidos que dejó la dictadura cívica militar que atravesó Uruguay entre 1973 y 1984 y que, de acuerdo a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, son casi 200 las personas que permanecen desaparecidas en Uruguay.

Nacional Defensor campeonato apertura 2025/ Foto: Leonardo Carreño

A raíz de esta situación, el dirigente tricolor Martín Elgue se expresó públicamente en contra de la decisión y manifestó que era anti estatuaria la decisión de los tricolores.

Esto publicó el actual presidente del fútbol femenino publicó en sus redes sociales: "El espíritu del estatuto de Nacional es claro, debemos resguardar la institución para que sea un lugar de unidad y no de división porque NACIONAL somos TODOS los Bolsos que sentimos, queremos y apoyamos a nuestros colores".

Luego citó al artículo 2 del Estatuto de Nacional acompañando su posteo con una foto del mismo con un recuadro especial: "Quedan especialmente prohibidos dentro de los locales del Club, los actos o manifestaciones de carácter político, religioso o filosófico".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/martinelgue/status/1924240068161438067&partner=&hide_thread=false El espíritu del estatuto de @Nacional es claro, debemos resguardar la institución para que sea un lugar de unidad y no de división porque NACIONAL somos TODOS los Bolsos que sentimos, queremos y apoyamos a nuestros colores.

Artículo 2:

..."Quedan especialmente prohibidos dentro… pic.twitter.com/QZZcbd5MCR — Martín Elgue #58194 (@martinelgue) May 18, 2025

Esto generó la reacción del diputado de Cabildo Abierto,Álvaro Perrone, quien se sumó a la polémica.

“Con razón no ganamos nada, las directivas (no todos) están para usar al club en estas cosas, el estatuto es claro”, escribió.

A su vez, el cabildante dijo que la situación “genera división y violencia”, además de que acusó a la Asociación Uruguaya de Fútbol de ser la “responsable”. “Haré consultas para que comparezcan al Parlamento”, cerró.

Como resultado de todo esto, el lunes, después de la reunión de directiva, Nacional hizo público un comunicado en el que brindó explicaciones por lo ocurrido previo al partido de los albos ante Defensor Sporting y realizó aclaraciones.

Comunicado Nacional desaparecidos hoja 1.jpg

Comunicado Nacional desaparecidos hoja 2.jpg

Este escenario sembró el terreno para que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se plantara en la vereda opuesta a la decisión de Nacional.

A raíz de todo lo ocurrido, Vairo brindó sus explicaciones, y dijo que no autorizó el uso de las camisetas pero sí de las pancartas.

Por su parte, Perchman dijo este miércoles que para él “no es un tema político”, aunque aclaró que se trata de “una opinión personal” y que tiene “que respetar a los que no están de acuerdo, porque represento al club”.