La razón que incomoda a Nacional en el Gran Parque Central en su sueño de clasificar a octavos de Copa Libertadores y la reflexión de Flavio Perchman

Los dos primeros clasificados pasarán a octavos de final de la Copa Libertadores, el tercero irá a la Copa Sudamericana y el cuarto quedará afuera de las competencias internacionales.

A Nacional le tocó el “grupo e la muerte” de la actual Copa Libertadores y los números de la serie reflejan la paridad de los equipos, con todos con posibilidad de avanzar.

“Nos tenemos que hacer fuertes en el Parque y tratar de buscar algún resultado positivo afuera”, dijo el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, tras el sorteo en Asunción.

Players of Nacional celebrate after winning the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Bahia and Uruguay's Nacional at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, state of Bahia, Brazil, on May 7, 2025. Arisson MARINHO / AFP

El festejo de Nacional en Bahía

Foto: AFP