Docente que dijo que "los negros son vagos" condenado en Rivera

“A los negros hay que explotarlos, en mi familia no contratamos más negros porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileños de origen africano. Esos son más vagos aún, el brasileño cruza con gringo ese sí es trabajador”, dijo Guadalupe aquel día ante un grupo de estudiantes, según consta en el fallo de condena. “Al peón –agregó- hay que explotarlo igual que al pobre y si no les gusta, hay que dejarlos morir de hambre”.