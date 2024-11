Comunidad judía condenó la "cacería" del "pogrom en Ámsterdam" y alertó por discursos de odio en Uruguay

Israel lo calificó como el " progromo de Ámsterdam ", en alusión al término que define el linchamiento masivo contra un grupo particular, ya sea étnico o religioso .

El presidente de la B'Nai B'Rith Uruguay, Jorge Tocar, se refirió a estos hechos como una "cacería de judíos" semejante a las ocurridas en otros momentos de la historia.

"No estamos aquí para lamentar hechos acontecidos hace 86 años, denunciamos que seguimos sin aprender del pasado", señaló en relación a los hechos de 1938 en la Alemania nazi que se recuerdan cada noviembre.

Además de la alusión a Ámsterdam, Tocar habló en su discurso de la situación que atraviesa Israel –en guerra contra Hamás– y los peligros en Uruguay.

Calificó al ataque llevado adelante por Hamás el 7 de octubre de 2023 como el "progromo más sanguinario y sádico" desde el Holocausto, plagado de "actos de una violencia indescriptible".

Luis Lacalle Pou en la Noche de los Cristales Rotos 2024.jpeg Gastón Britos/FocoUy

"Mientras existan estados y naciones que estén dispuestos a la destrucción inescrupulosa de otros, estos otros deberán estar preparados para defenderse y, por consiguiente, armados para la guerra si quieren substitir. La búsqueda de la paz no significa renunciar a la legítima defensa", subrayó.

Aseguró que Israel "respondió con una operación militar para defender a su población" pero que, en respuesta, "una parte del mundo reaccionó con una ola de antisemitismo" disfrazada de "solidaridad" hacia el pueblo palestino.

Ya sobre Uruguay, Tocar mostró preocupación por algunos hechos ocurridos en los últimos meses.

Incluyó entre ellos la "pasividad" de la Universidad de la República ante hechos "penosos" como el ocurrido contra una alumna, amenazada con una advertencia de "te estamos mirando, sionista".

También la polémica desatada por un profesor tildado de "sionista", el desfile de un colectivo en la marcha por el Día de la Mujer con un muñeco portando una estrella de David atravesada por una lanza y la publicación en Instagram de un profesor que tildó de "nazi" a la directora de Cultura, Mariana Wainstein.

Por último, Tocar incluyó también al diputado electo Gustavo Salle, aunque sin nombrarlo específicamente.

"Con intranquilidad observamos a un legislador electo dice que no es antisemita porque ama a los semitas palestinos", afirmó.

Y advirtió que todo ello forma un "clima" que "recuerda con inquietante claridad los días previos a la Noche de los Cristales Rotos".

"El riesgo de que el odio se institucionalice nuevamente está presente cuando voces influyentes justifican la violencia y demonizan a un pueblo entero. No debemos subestimar la gravedad de estos eventos. El antisemitismo no es solo un problema del pasado, es una amenaza global que, si no es confrontada, puede desencadenar una tragedia similar a la que recordamos hoy", cerró.

El elogio de Alfredo Leuco a la "tolerancia" uruguaya

WhatsApp Image 2024-11-11 at 21.12.56.jpeg El periodista argentino Alfredo Leuco Gastón Britos/FocoUy

El periodista argentino Alfredo Leuco fue el orador central del acto de este 2024, invitado por la comunidad judía uruguaya.

Al inicio de su discurso, Leuco aseguró que su "corazón judío" estaba "emocionado" por el "nivel de convocatoria" que había conseguido el evento.

"Significa que es una colectividad inserta en su sociedad, respetada, con trayectoria. Semejante poder de convocatoria no es casual y es el respaldo de una semilla que se ha sembrado durante mucho tiempo", consideró.

Y luego pidió disculpas por el paréntesis que haría, siguiendo con su "olfato periodístico".

"Les digo como analista político, periodista desde el '83 hasta la fecha, que me conmueve ver aquí al presidente Luis Lacalle Pou, los expresidentes, al futuro presidente de la nación, que está aquí sentado entre nosotros. Me conmueve ver la capacidad de convivencia, de tolerancia, cada uno con su idea política", señaló.

En la sede de la Nueva Congregación Israelita coincidieron, además del presidente Luis Lacalle Pou, los dos candidatos que disputarán el balotaje del próximo 24 de noviembre: Álvaro Delgado y Yamandú Orsi.

"En un momento dije: 'esto es absolutamente imposible en Argentina'. Cosa que no me enorgullece, me averguenza. Seguramente están orgullosos pero lo quería subrayar porque dije: 'qué foto, qué foto impresionante'", apuntó.