Conductora denunció a patinador que la agredió y le arrancó el espejo retrovisor en la rambla del Parque Rodó

"Habiéndole hecho señas para que me dejara pasar, siendo que esto no ocurría, le volví a pedir permiso de paso, esta vez con un toquecito corto de bocina. Por motivos que desconozco, esta persona se puso violenta, se sentó en el capó del auto y empezó a golpearlo con su puño. Con el temor que la situación me generó -recordemos que mi hijo viajaba conmigo-, apenas se bajó arranque la marcha para dejarlo atrás", relató la mujer en la denuncia patrocinada por los abogados Gustavo Bordes y Fernando Posada, a la que accedió El Observador.