Confirmaron qué causó la sorpresiva muerte del futbolista de Bella Vista de Paysandú Bruno Moreira Cáceres, pero aún restan preguntas por responder

Autoridades del área de la salud de Artigas confirmaron que el futbolista del club Bella Vista de Paysandú Bruno Moreira Cáceres , que falleció el pasado domingo, murió por una meningitis causada por la bacteria neumococo , y no por púrpura fulminante como se sospechó en un principio.

Con este diagnóstico, los jerarcas descartaron que el joven haya muerto por una púrpura fulminante. Analía Batista, subdirectora del centro, afirmó que esa información "no surgió del hospital ni de Salud Pública", y entiende que la idea "circuló en redes sociales debido a la rápida progresión de la enfermedad".

Bella Vista de Paysandú había adelantado que se sospechaba que el motivo de la muerte de Cáceres había sido una "enfermedad meningocócica", y comunicó que sus contactos cercanos debían pasar por un "tratamiento preventivo".

El club hizo un llamado a todos aquellos que pudieran ser considerados "contactos" de Moreira entre el 31 de mayo y el 7 de junio a ponerse en contacto con un equipo de vigilancia, y pidió a los jugadores del plantel que se acercaran a las instalaciones de la institución para comenzar su tratamiento.

Hospital de Bella Unión iniciará una investigación administrativa

A los jerarcas les preguntaron por qué cuando Cáceres fue por primera vez a solicitar atención, cuando se dispararon los primeros síntomas, un médico lo envió nuevamente a su casa con antibióticos y un relajante muscular.

"No lo sé por el momento, yo no estuve en la consulta, hay que ver la consulta, el momento en que llegó con la clínica. Hay peguntas a las que por ahora no tenemos respuesta", respondió Leonardi.

Pereira afirmó que el hospital de Bella Unión dispuso una investigación administrativa para profundizar sobre la actuación del centro de salud en este caso. "Es lo que corresponde en el caso, y porque dará garantías tanto a la familia como a los equipos de salud", sentenció.